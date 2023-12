Con megáfono en mano: Montes agradece a comités habitacionales que llegaron hasta el Minvu para manifestarle su apoyo

Al mediodía de este martes, personas pertenecientes a comités habitacionales llegaron hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, emplazado en Serrano 15, Santiago, para entregar su apoyo al titular de esa cartera, Carlos Montes (PS). La autoridad ha estado en el centro de las críticas por parte de la oposición debido el denominado caso lío de platas políticas, en que la fiscalía indaga traspasos de recursos desde el Estado a fundaciones.

En medio de gritos de respaldo, el secretario de Estado tomó la palabra a través de un megáfono y agradeció a los presentes. “La verdad es que me emociona mucho verlos a todos acá, me emociona profundamente, a lo mejor estoy más sensible porque estoy más viejo”, partió señalando frente a comités de El Bosque, San Bernardo, San Miguel, La Florida, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y Valparaíso.

Además de relevar que comparten la misma “causa común” desde el gobierno, detalló que hay “127 mil viviendas que están ejecutándose en todas partes de Chile, tenemos 78 mil viviendas que están listas para iniciarse o muy cerca de iniciarse; todo eso suma 291 mil viviendas”.

Montes también se refirió al denominado caso de líos de platas en el que está envuelto el ministerio que lidera, donde explicó que a su entender lo que ocurrió en Antofagasta -donde se conoció el primer traspaso millonario a una fundación vinculada a militantes (Democracia Viva)- fue acción de “un grupo corrupto, en definitiva, un grupo que recae en la corrupción y tenemos que reconocerlo, porque así fue”.

“Yo quiero decirles con mucha claridad que nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas, porque hay gente que no está trabajando bien. Y a la gente que no está trabajando bien le estamos exigiendo y nos estamos reorganizando”, aseguró.

Respecto a las amenazas desde la oposición por una eventual acusación constitucional, la autoridad respondió: “No sé si va a haber acusación constitucional o no, no tengo idea”. Eso sí, dijo que “cualquiera de estas cosas va a ayudar por lo menos a que se sepa la verdad y no todas las mentiras que salen a cada rato”.

“Las acusaciones constitucionales normalmente las hacen para desgastar un gobierno, o las hacen para debilitar la capacidad de acción de un gobierno. Además, las hacen para anular la capacidad de acción política de una persona determinada por cinco años”, explicó ante los dirigentes.

Al terminar su intervención en plena calle Serrano, el socialista reiteró el gesto de los comités de viviendas en las afueras del Minvu: “Valoro mucho esta solidaridad”.