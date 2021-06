Con salidas emblemáticas y ceremonias austeras: Así se vivieron los cambios de mando municipales

Durante el mediodía de este lunes se llevaron a cabo las ceremonias para el cambio de mando municipal en la mayoría de las comunas del país. Mediante eventos con aforos reducidos, marcados por las restricciones sanitarias de la pandemia y con transmisión vía streaming, se dio inicio al periodo legal de cuatro años para quienes resultaron electos como alcaldes y concejales en las inéditas elecciones del 15 y 16 de mayo.

Un total de 96 autoridades comunales dijeron adiós luego de no tener la opción de repostularse tras la promulgación de la ley que limita la reelección de autoridades -de alcaldes, concejales, gobernador, diputados y senadores-, lo que significó que varios partidos políticos tuvieran que barajar distintas cartas para permanecer en el mando municipal. No todos tuvieron suerte.

Por otro lado, varias de las autoridades municipales que se pensaba que triunfarían para continuar con sus mandatos, no fueron electas cambiando por completo el destino de las comunas.

De esta manera los alcaldes, junto a los concejales, se transformaron en las primeras autoridades, electas en los comicios de mayo, en asumir sus cargos. Para el caso de los gobernadores regionales se deberá esperar hasta el próximo 14 de julio, mientras que los constituyentes tendrán su primera sesión en la Convención el próximo domingo.

Lavín deja Las Condes y continúa la UDI en el municipio con Peñaloza

Esta jornada en Las Condes, la psicóloga de 37 años, Daniela Peñaloza, asumió como la primera alcaldesa de la comuna del sector oriente tras la salida de Joaquín Lavín, quien estuvo en el cargo desde el año 2016. Durante el traspaso la nueva edil declaró que “me enorgullece ser parte del equipo municipal y me enorgullece también ser la primera mujer electa alcaldesa de la comuna de Las Condes”.

Además, aprovechó la instancia para agradecerle al candidato presidencial y exjefe comunal que estaba presente: “Agradecerte por haber confiado, por haberme dado la posibilidad de asumir este tremendo desafío, pero, sobre todo, agradecerte porque ese espíritu tuyo no se queda en las palabras y pasa a la acción, y estoy segura que eso ha hecho que tu seas un tremendo líder, no solamente para la comuna de Las Condes, sino también para todo nuestro país”.

De esta forma, el exalcalde Lavín se despidió de su cargo como jefe comunal. “Al terminar estos 4 años y medio, solamente agradecer en forma especial a todo el equipo municipal que me ha acompañado durante este periodo, son un gran equipo. (...) Quiero agradecer también al concejo municipal que me acompañó durante estos años. (...) Siempre nos pusimos como norte servir a los vecinos de Las Condes, más allá de las discrepancias que pudiéramos tener. Y, por último, agradecer también a todos los vecinos” concluyó.

Peñaloza fue respaldada por el exalcalde, y actual candidato presidencial, para mantener la continuidad de la UDI en la comuna -antes con Francisco de la Maza quien estuvo desde el año 2000 hasta el 2016, año en que asumió Lavín- y también para continuar con las políticas de integración social impulsadas por el exjefe comunal.

La actual alcaldesa de Las Condes fue la única carta que presentó la UDI con Chile Vamos en las elecciones municipales del pasado 15 y 16 de mayo. Si bien las semanas previas a los comicios algunas personalidades del oficialismo manifestaron su temor por la dura competencia que se estaba dando con el candidato del partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, Peñaloza logró imponerse con el 39,72% de las preferencias mientras que de la Carrera obtuvo el 30,30% de los votos.

Tras 24 años en el sillón municipal Raúl Torrealba (RN) deja Vitacura y Camila Merino (Evópoli) asume alcaldía

Desde diciembre de 1996 el militante y fundador de Renovación Nacional, Raúl Torrealba, estuvo a cargo de la comuna de Vitacura, pero este año -debido a la reforma constitucional que limita la reelección de autoridades- Torrealba se convirtió en uno de los 96 alcaldes que no tuvieron la opción de competir.

En ese escenario -y luego de que se enfrentaran tres candidatos de Chile Vamos en las primarias de noviembre- la exministra del Trabajo y Previsión Social, Camila Merino (Evópoli), compitió por el sillón municipal contra Cristián Araya (IND-REP) y Darko Peric (Ciudadanos). Finalmente, Merino logró triunfar en las históricas elecciones de mayo con el 56,84% de los votos.

“Hoy, después de ocho meses de trabajo en terreno, de mucho estudio, de mucha escucha, estoy asumiendo como la nueva alcaldesa de Vitacura y podré, junto con ustedes, hacer realidad los sueños que hemos construido entre todos”, expresó en su discurso la nueva jefa comunal durante la ceremonia que se realizó en el Parque Bicentenario.

Además, aprovechó la instancia para destacar algunas gestiones durante la administración de Torrealba: “Vitacura es una comuna que ha tenido innumerables avances estos últimos 25 años. Quiero destacar este maravilloso Parque Bicentenario, que ha sido un gran aporte para todos los habitantes de la Región Metropolitana, no solo de Vitacura; el [programa] Vitamayor, que es muy valorado por los adultos mayores, pues es un espacio para el encuentro y la cultura; y los puntos limpios, que fueron pioneros en incentivar el reciclaje en Chile. Mis sinceras felicitaciones al alcalde Raúl Torrealba y a todo su equipo”.

De esta manera se termina la era de Torrealba en una de las comunas más emblemáticas de la derecha, quien, hoy y el viernes recibió un homenaje por su gestión municipal. “El día de ayer [viernes] no se me va a olvidar nunca. No tengo las palabras suficientes para agradecer a cada uno de los funcionarios y amigos que vi en el sentido homenaje que prepararon, a pocas horas de que termine mi etapa acá, como alcalde de @MuniVitacura”, escribió en su cuenta de Twitter, donde también le deseó éxito a Merino en su nuevo cargo.

El alcalde con mayor votación: Castro nuevo período en Renca

“Hace cuatro años y medio ya, un día 6 de diciembre de 2016, llegamos bajo la mirada llena de esperanza de miles de vecinas y vecinos que estaban en el frontis de la municipalidad de Renca que querían recuperar su municipalidad tras 16 años de una gestión oscura”, con esas palabras Claudio Castro (independiente), el jefe comunal que permanece en su puesto tras triunfar en la reelección, dio inicio a su discurso.

El actual alcalde también declaró que “quedará en la historia de nuestra comuna y de nuestro país que nuestra invitación a pasar de un giro a un salto en Renca fue validado con una contundente mayoría social y política(...). Nueve de cada diez renquinas y renquinos que se movilizaron a votar en la última elección dijeron con su voto que valoran la senda que hemos recorrido estos últimos cuatro años, que creen en lo que venimos construyendo, que quieren seguir siendo protagonistas y que desean ir por más”.

El 11 de enero Claudio Castro inscribió su candidatura para ir por la reelección de Renca. Sin embargo, el Servel rechazó la inscripción señalando que Castro estaba “declarado como independiente, pero registra afiliación en partido político dentro del plazo legal”, esto luego de que renunciara a su militancia en la Democracia Cristiana.

El primero de febrero el Tribunal Electoral de la RM acogió la apelación de Castro para validar su postulación, pero a fines del mismo mes el Tricel -en un fallo dividido- determinó dejar fuera de competencia al exDC. La situación movilizó al Congreso y el 11 de marzo la Cámara de Diputados aprobó una indicación que finalmente le permitió competir.

Con todo, Claudio Castro se enfrentó a César Monsalve del PRI donde logró imponerse con un contundente 92,77% frente al 7,23% de Monsalve. De no ser por la indicación presentada por el diputado Luis Rocafull (PS) Monsalve - la única carta de Chile Vamos y el único rival en las pasadas elecciones de mayo- hubiera sido automáticamente proclamado como alcalde de la comuna ubicada en el sector norponiente de la capital.

Irací Hassler (PC) la nueva alcaldesa de Santiago que desbancó a Alessandri (RN)

“Felicito a @IraciHassler por su triunfo en @Muni_Stgo El mayor de los éxitos en su administración. Procuraremos hacer un traspaso impecable”. Con esas palabras Felipe Alessandri (RN) asumió su derrota tras su intención de seguir en el sillón municipal por otros cuatro años, situación que fue frustrada por la militante del Partido Comunista, Irací Hassler.

Hoy, Hassler llega a la municipalidad de Santiago, a sus 30 años, entregándole un triunfo histórico al PC que nunca había estado en la alcaldía de dicha comuna. Además, es la segunda mujer elegida como alcaldesa de la emblemática comuna, después de Carolina Toha (PPD) quien estuvo en el cargo entre el 2012 y 2016.

Durante la ceremonia, la nueva edil expresó que “hoy damos inicio a un nuevo ciclo en nuestra comuna. Es un gran honor para mí tomar posesión del cargo de alcaldesa de Santiago, tras un proceso inédito de participación ciudadana, con un proyecto colectivo y transformador surgido desde nuestros propios barrios”.

Asimismo, agregó que “como alcaldesa me comprometo a dedicar todas mis fuerzas en este objetivo y a responder de mejor manera al mandato popular que nos ha sido otorgado y que recibo con tremendo orgullo. Con esta promesa, inauguramos nuestra gestión cuyo sello principal será trabajar de cara a nuestro pueblo, con las puertas abiertas, en un proyecto participativo y en un diálogo permanente (...)”.

También, anunció que “pondremos especial atención y trabajaremos por reducir el déficit municipal con que nos deja la administración saliente, y buscaremos terminar con un legado de violencia y abandono, que ha sido particularmente nítido en el actual periodo”.

La economista de la Universidad de Chile se impuso ante Alessandri con el 38,62% de las preferencias, mientras que el excandidato de Chile Vamos obtuvo el 35,28% de los votos.

(Foto: Agencia Uno)

Ripamonti (RD) al mando y Reginato (UDI) se queda como concejal

En la comuna de Viña del Mar, el oficialismo sumó otra derrota en las elecciones municipales luego de que Macarena Ripamonti, militante de Revolución Democrática, venciera a la carta de Chile Vamos, Andrea Molina. Sin embargo, este lunes no se pudo tomar razón formal del cambio de mando.

Según información del Tribunal Electoral, la Región de Valparaíso aún no tienen sus actas definitivas en todas sus comunas. Hasta ayer, 27 de junio, se encontraban afinadas “la calificación y escrutinio de las elecciones de alcaldes y concejales de las comunas de Zapallar, Isla de Pascua, Santa María, Juan Fernández, Petorca, San Felipe, La Ligua, Los Andes, Rinconada, Hijuelas, San Esteban y Calle Larga” y La Cruz. Desde el TER aseguran que “seguiremos trabajando en la calificación y escrutinio de las restantes comunas de la región para dictar a la brevedad posible las sentencias de proclamación respectivas”.

En ese contexto, la ceremonia que se realizó hoy en los jardines de la Quinta Vergara, justo frente al Palacio Vergara, concluyó en un acto simbólico.

De igual forma, Ripamonti dio la bienvenida al nuevo concejo municipal, “espero que podamos trabajar todas a una por la ciudad de Viña del Mar. Por la comunidades que tienen una expectativa muy alta de nuestro trabajo (...). Además, saludarles y darles la bienvenida, y decirles que encontrarán en esta administración, desde su alcaldesa hasta todos los equipo de trabajo, siempre una disposición y una palabra sincera, cordial y fraterna para que el trabajo sea mejor cada día”.

La comuna del litoral central estuvo dirigida por la militante de la UDI, Virginia Reginato, quien estuvo durante 17 años al mando por lo que no pudo ir a la reelección, situación que provocó una de las batallas más llamativas de las históricas elecciones donde se enfrentaron diez candidatos. Finalmente la Licenciada en Ciencias Jurídicas de 29 años triunfó con el 38% de los votos, quedando más atrás Andrea Molina con el 21% de las preferencias.

(Foto: Leonardo Rubilar Chandía/AGENCIAUNO)

Johnny Carrasco (PS) deja la alcaldía de Pudahuel después de 28 años y lo sucederá Ítalo Bravo (PI)

Volviendo a la Región Metropolitana, en el sector norponiente de Santiago, la comuna de Pudahuel desde el año 1992 ha tenido el mismo alcalde: Johnny Carrasco del Partido Socialista, que en las pasadas elecciones del año 2016 fue reelecto por última vez con el 50,1% de los votos.

En los comicios de este año, producto de la ley que limita la reelección de autoridades, Carrasco no pudo estar en la papeleta del pasado mes de mayo. De esta manera, la disputa para suceder al histórico exalcalde se dio entre el profesor y exconcejal de la comuna, Ítalo Bravo del Partido Igualdad y Mónica Sánchez del Partido Progresista.

Sánchez, según mencionó Carrasco en entrevista con La Tercera, " fue mi jefa de gabinete, fuimos muy amigos, somos compadres, si ella sale electa, se lo dejaré aquí, pero ‘no votaré por ella, no por temas políticos, sino por un tema de dignidad, porque ella cuando era concejala me hizo pebre’”. A pesar de eso, Bravo logró imponerse sobre Sánchez con el 27,49% mientras que la jefa de gabinete del exalcalde obtuvo el 25,44% de los votos.

Así, Bravo hoy concretó su triunfo durante la ceremonia de cambio de mando municipal, en la cual expresó que “el 15 y 16 de mayo las y los vecinos de Pudahuel nos eligieron para liderar la comuna por los próximos cuatro años. Nos corresponde la misión histórica de llevar a nuestra comuna hacia adelante, hacia el futuro. (...) El desarrollo para nosotros está en la gente, en la comunidad, es por eso que esta alcaldía se define como popular. Somos los nadie, los ninguno, los ninguneados, como dijera Galeano, los que entramos hoy a dirigir los destinos de nuestra comuna. Los que nos paramos en este camino q recorreremos con otras, otros y otres, escuchando a quien quiera ser escuchado, porque, eso sí, no vamos a cerrar ninguna puerta”.

Felipe Muñoz (ind.-Frente Amplio) asume en Estación Central y pone fin a la era de la UDI

“Felipe, Felipe, Felipe”, entre cantos y aplausos el independiente del Frente Amplio, Felipe Muñoz, concretó hoy el fin de la era del partido de Chile Vamos en Estación Central e inició su periodo como alcalde durante los próximos cuatro años.

Acompañado, entre otras personas, por la diputada Claudia Mix (Comunes), dio inicio a su gestión municipal. Durante su discurso expresó que “llegó el momento de que cambiemos Estación Central (...). Por ello es que hoy cruzamos de forma irreversible y sin temor la línea entre el pasado y el futuro y asumimos con voluntad y responsabilidad el reto de cambiar Estación Central”.

Por su parte, Miguel Abdo -quien se desempeñaba como alcalde desde noviembre del año pasado luego de la salida de Rodrigo Delgado para asumir como Ministro del Interior y Seguridad Pública- también aprovechó la instancia para despedirse y le dirigió unas palabras a Muñoz: “Al alcalde entrante, ya se lo dije en mi oficina y se lo he dicho en todas partes, te deseo lo mejor. Lo mejor para ti es lo mejor para la comuna, así que de corazón creo que hay muchas tareas por delante (...) pero creo que al experiencia y la sabiduría ya está, solo hay que gestionar”.

Muñoz obtuvo una amplia mayoría en las inéditas elecciones del 15 y 16 de mayo y se impuso con el 58,12% de los votos ante sus contendores Angélica Cid (PS), quien obtuvo un 27,03%, y Gustavo Hasbún (UDI), que solo alcanzó el 14,61% de las preferencias.

De profesión es sociólogo y se ha desempeñado como concejal de la comuna desde 2012 mientras militaba en el Partido Socialista.

Desde el año 2000 que la UDI se posicionaba como autoridad en la comuna. Incluso, entre 2008 y 2020 Rodrigo Delgado, militante del partido, se desempeñó como alcalde por tres periodos hasta su renuncia. Para su reemplazo se designó -mediante un concejo municipal- a Abdo, también cercano a la UDI. Para las elecciones de mayo, con la intención de permanecer en el sillón edilicio, el partido había apostado por el exedil y exdiputado Gustavo Hasbún como su carta, pero no tuvo éxito.

(Foto: Daniel Araya Martin/AGENCIAUNO)

La despedida de Sadi Melo y la continuidad del Partido Socialista en El Bosque

Tras la nueva ley que limita la reelección, Sadi Melo (PS), quien ha sido el único alcalde de la comuna El Bosque, hoy dice adiós y concluye el histórico cargo que ha ejercido durante treinta años, desde 1991. En su reemplazo asume el militante socialista Manuel Zúñiga, quien obtuvo el 31,51% de las preferencias en una elección que postulaba a otros seis candidatos para el puesto.

“Dignidad, unidad, solidaridad y respeto son valores que les quiero compartir en este primer mensaje como alcalde de la comuna de El Bosque, particularmente en estos difíciles momentos que hemos vivido producto de la pandemia, donde se ha develado una crisis de un sistema social poco solidario y desconectado de la realidad de los pobres (...)”, expresó Zúñiga durante la ceremonia que se realizó en el Centro Cívico Cultural El Bosque.

Asimismo, manifestó que “recibimos una comuna que ha debido sortear de inicio a fin las precariedades de un sistema asistencialista y poco equitativo, donde hemos perdidos empleos, cierre de comercios, aumento de la tasa de pobreza y la pérdida de muchos vecinos y vecinas. Nuestros esfuerzos como municipio se centrarán en la reconstrucción social y económica de nuestra comunidad (...)“.

Durante el traspaso de gestión también se realizó un reconocimiento al exalcalde por su trayectoria como jefe comunal desde la fundación de El Bosque, instancia que Melo aprovechó para despedirse.

“Mi corazón está triste, pero muy contento, con mucha esperanza. Hoy estamos cumpliendo con una tarea democrática (...)”, expresó, y le dio la bienvenida a la nueva administración, “ustedes son forjadores de democracia y son representativos de todos aquellos que hacen posible que esta mañana ustedes estén acá. Los insto y los motivo a que construyamos una casa, (...) esta hermosa casa que ya en 30 años le hemos dado pisos fuertes”, comentó el exedil.

Zúñiga es ingeniero en gestión y fue elegido por el PS para suceder a Melo y así continuar con el legado del partido en la comuna. Durante dieciséis años se desempeñó como jefe de deportes en el municipio y entre 2012 y 2021 ejerció como concejal, cargo que dejó el pasado 23 de junio para asumir hoy como nuevo alcalde de El Bosque.

Jadue (PC) asume tercer periodo consecutivo en Recoleta en medio de carrera presidencial

El actual alcalde de la comuna y precandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), asumió durante esta jornada su tercer cargo consecutivo como autoridad de Recoleta.

“Quiero partir agradeciendo a las y los recoletanos que nos han dado ya por tercera vez su confianza. (...) Cuando miramos los números netos, debemos destacar y felicitarnos por haber incrementado no solo la participación total respecto a la participación del padrón, que siempre es un desafío, y que de mi perspectiva muy humilde lo que demuestra es que hoy en esta comuna hay un mayor nivel de confianza en las autoridades y en el municipio que gobierna y que administra este territorio”, declaró el actual alcalde y candidato presidencial del PC durante su discurso.

En las pasadas elecciones municipales Jadue se enfrentó a dos candidatos de derecha que buscaban quedarse con el sillón edilicio, José Meza del Partido Republicano y Mauricio Smok en representación de la UDI. Sin embargo, el actual alcalde se impuso con el 64,13%, mientras que los otros candidatos obtuvieron el 12,4% y 23,83% de los votos, respectivamente.

La repostulación a la alcaldía de la comuna del arquitecto y sociólogo nunca estuvo en duda, incluso cuando todavía se barajaba su candidatura presidencial. Sin embargo, su permanencia en el cargo dependerá de los resultados de las próximas primarias presidenciales que se realizarán el 18 de julio, ya que se enfrentará a su contendor Gabriel Boric (CS), ambos por el pacto Apruebo Dignidad.

Cathy Barriga dice adiós y Tomás Vodanovic (RD) asume como nuevo alcalde de Maipú

En una ceremonia de cambio de mando distinta a años anteriores, con aforo reducido por la situación sanitaria y sin la presencia de la exalcaldesa Cathy Barriga para traspasar el cargo, hoy Tomás Vodanovic (RD) asumió como nuevo jefe comunal de Maipú.

“Sabemos que el desafío que tenemos por delante es enorme, (...) no nos sacamos la cresta haciendo campaña para venir a acomodarnos a estas oficinas. Vinimos acá a transformar realidades que nos duelen, porque mientras hoy día estamos conversando hay una comuna afuera abandonada, tolerando realidades que no podemos tolerar, y el desafío nuestro desde el primer día es poner toda nuestra energía, nuestras convicciones y nuestras capacidades en construir un Maipú más justo y más digno para todas y todos”, comentó el nuevo alcalde, acompañado -entre otras personas- por del diputado Pablo Vidal (Nuevo Trato) y el constituyente elegido en el D8, Daniel Stingo.

Asimismo, agregó que “sabemos que vamos a encontrar un municipio muy dañado, no sólo financieramente también desde el punto de vista humano, y va a ser una labor difícil, compleja y larga recuperarlo, pero sabemos que esa adversidad no nos va a aminorar, lo vamos a dar vuelta”.

Vodanovic tiene 30 años, de profesión es sociólogo, durante dos años fue profesor en Enseña Chile y hace cinco trabaja en Maipú. Su triunfo no le fue fácil de asimilar a Cathy Barriga (ind. pro UDI), quien luego de cuatro años de una administración que no estuvo exenta de críticas y polémicas, se despide de su cargo como alcaldesa de Maipú.

En mayo, la exedil cayó por más de 20 puntos porcentuales ante Vodanovic, en una elección que contaba con cinco aspirantes para el puesto. El candidato del Frente Amplio salió electo con el 46,85% de los votos, mientras que Barriga -en busca de la reelección- obtuvo el 22,37%, quedando en el segundo lugar de las preferencias.

(Foto: Francisco Castillo/AGENCIAUNO)

El golpe al oficialismo en Ñuñoa: Asume Emilia Ríos (RD) en reemplazo de Zarhi

“Saludo cordialmente al exalcalde Zarhi y su gestión saliente. Yo sé que fueron cuatro años de mucho trabajo y, por supuesto, eso es algo que uno saluda y reconoce”. De esta forma, la nueva alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), inició su discurso durante el traspaso de mando en una ceremonia realizada en los jardines de la Casa de la Cultura de la comuna.

“Hoy nos reunimos con un espíritu republicano, porque ha terminado un ciclo y comienza otro, que para nuestro contexto local tiene un carácter especial. Después de 25 años de gestión de un mismo signo político, esta administración cambia y lo hace en un contexto en que todo está cambiando en nuestro país”, expresó la exconcejala del Frente Amplio.

Además, comunicó que “hoy tenemos el deber de avanzar hacia una comuna más justa, donde ninguna persona, ningún barrio, quede atrás. Una comuna innovadora, en la que el potencial de nuestra comunidad crezca aún más. Y una comuna sustentable, porque está también en nuestras manos cuidar este único planeta que habitamos. La tarea es grande y también hermosa, para lo que dispondremos de todo nuestro talento y compromiso. Hoy asumo la responsabilidad de liderar este municipio”.

Por su parte, el 26 de junio, día en que concluía su periodo como alcalde, Andrés Zarhi expresó -en un video publicado en su cuenta de Twitter- que “termina una gestión de 5 años y medio, pero me voy con la satisfacción del deber cumplido. Durante mis campañas siempre cumplí lo que prometí, y esa fue una de las bases fundamentales para tener credibilidad entre los vecinos. He dejado un municipio con números azules que permitirán una buena gestión para la próxima alcaldesa y esperamos que sea lo mejor para permitir que en la comuna de Ñuñoa los vecinos, sus habitantes, vivan cada día mejor (...)”.

La politóloga de 33 años superó la dispersión de candidatos de izquierda y a los veinticinco años de permanencia de RN en la comuna. En las elecciones pasadas se impuso con el 31,84% de las preferencias ante sus tres contendores del mismo sector e, incluso, ante el RN Guido Benavides, quien obtuvo el 29,32%. En enero de este año, el candidato de Chile Vamos había sido proclamado para postular por el municipio de Ñuñoa, pero su designación no estuvo exenta de polémica, ya que el partido lo prefirió a él antes que apoyar la reelección de Andrés Zarhi. Esto generó molestias en el -en ese entonces- actual alcalde, lo que lo llevó a tomar la decisión de renunciar a Renovación Nacional.