“Acusar constitucionalmente a la exministra Ríos no hace justicia”: Republicanos rechazan libelo en comisión revisora y aprobación de acusación se pone cuesta arriba

Luego de dos semanas de analizar el fondo y escuchar las exposiciones de diversos invitados, la comisión encargada de revisar el libelo presentado por Chile Vamos contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos (CS), rechazó la procedencia de la acusación constitucional.

Tras ello, la instancia conformada por los diputados Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (Republicano) y Álvaro Cárter (independiente-UDI) enviará un informe no vinculante para recomendar a la Sala de la Cámara Baja que el libelo acusatorio sea rechazado, votación que tendrá lugar este miércoles 25 de enero.

Como elemento sorpresivo, la votación en la comisión contó con el rechazo del diputado Republicano, Benjamín Moreno, quien en su presentación argumentó que votaba en contra del libelo porque buscaban no ser “cómplices de la decisión que ha tomado el Presidente de la República de exponer a la exministra Ríos a la ejecución política a modo de chivo expiatorio”. Al terminar, el parlamentario agregó que “acusar constitucionalmente a la exministra Ríos no hace justicia, no revoca los indultos ni significa que los terroristas de La Araucanía paguen como deben pagar”.

En concreto, la acusación se cayó en la comisión porque el diputado Luis Malla (PL) se ausentó de la instancia y, según explicaron, tampoco fundamentó su inasistencia, lo que provocó que por falta de quórum se rechazara el libelo. En todo caso, a favor del texto votaron los diputados Henry Leal y Álvaro Cárter; mientras que en contra lo hicieron Carolina Tello y Benjamín Moreno.

El voto Republicano era clave para vaticinar el futuro que podría tener en la Sala la acusación constitucional, pues con los votos de Chile Vamos no basta para aprobar la arremetida en contra de la militante de Convergencia Social.

“Les digo a aquellos que votaron en contra, entre ellos un diputado del Partido Republicano, se está o no se está con las víctimas, nosotros les decimos que estamos con ellas y no vamos a permitir que estas cosas sigan ocurriendo (...). Nosotros discrepamos el diputado Moreno porque creemos que la exministra tuvo un rol fundamental (en los indultos), si el Presidente señaló que ni siquiera tenía los antecedentes”, emplazó el jefe de la bancada de diputados de RN, Andrés Longton, quien fue designado como el parlamentario acusador encargado de exponer los argumentos en el hemiciclo.

La defensa de la extitular de Justicia, encabezada por el abogado socialista José Antonio Viera-Gallo, ya definió que en la votación en el pleno no invocarán la llamada “cuestión previa”, para que así la acusación pase inmediatamente a ser debatida en el fondo por los parlamentarios, estrategia distinta a la que se usó para enfrentar el libelo contra Jackson.

Tras casi dos semanas, con el fin de analizar el fondo de libelo, los parlamentarios sesionaron y recibieron a juristas y exautoridades -como el exministro de Justicia, Isidro Solís- que expusieron antecedentes relacionados al contenido de la acción fiscalizadora, y especialistas que entregaron argumentos en favor y en contra de la acusación.

El texto acusatorio fue presentado por las bancadas de diputados de Chile Vamos el pasado 9 de enero y consta de dos capítulos principales: el primero se enfoca en la responsabilidad política de la exministra en la serie de errores en los indultos concedidos por el Presidente Boric; y en el segundo se le acusa de los beneficios otorgados -como traslados- a presos por el conflicto en la Macrozona Sur y de no ejercer el control jerárquico de Gendarmería, a propósito del mismo caso de los traslados.

Pese a que el libelo lleva la firma de los tres jefes de bancada de Chile Vamos, dos de ellos no estarán presentes mañana en la votación en el hemiciclo: los diputados Francisco Undurraga (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI) no estarán en la sesión pues ambos parlamentarios son parte de una delegación parlamentaria que está realizando una visita oficial a España.

Para algunos, la ausencia de los legisladores es leída como una señal de que Chile Vamos comenzó a aflojar en la arremetida contra Ríos y que la acusación constitucional ha perdido fuerza.

La Democracia Cristiana (DC), por su parte, relativizó la postura comunicada por el jefe de bancada en la Cámara Baja, el diputado Eric Aedo, quien la semana pasada se mostró favorable a respaldar la acusación. Ahora, sin embargo, el legislador aseguró que “es una exministra que asumió su responsabilidad política por esas desprolijidades, lo que tenemos que evaluar es si vale la pena, una mujer dedicada al tema académico más que político, sacarla de todo el ámbito público”.

La defensa de Ríos

“La exministra Ríos tiene su propia defensa, como corresponde. Pero nosotros como gobierno no vamos a dejarla sola, esa es una convicción que nos asiste. Va a contar con todo nuestro apoyo”, expresó en su habitual vocería de los lunes la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

La posición del Ejecutivo ha sido clara y explicitada desde un principio, y es que el Presidente Boric tempranamente ordenó a sus ministros desplegarse para blindar a la militante de Convergencia Social.

En tanto, el abogado que asumió la defensa de Ríos, Viera-Gallo, desestimó el principal de los argumentos que sostienen la acusación en contra de su representada: las desprolijidades reconocidas por Boric en la concesión de indultos.

“Las llamadas desprolijidades no son ilegalidades, no se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad, sino que son causales muy precisas en la Constitución de haber vulnerado la ley o haber dejado la ley sin ejecución”, argumentó Viera-Gallo ayer lunes en entrevista con Cooperativa, y agregó que dichas causales “tienen que ser interpretadas de forma estricta”.