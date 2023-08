Consejo de Auditoría: Montes se alinea con Elizalde y dice que se debe fortalecer para “captar los distintos fenómenos que existen”

Fue durante una actividad en la comuna de Renca, enmarcada en los avances del Plan de Emergencia Habitacional y que beneficiará a 200 familias a través del proyecto “Juntos Somos Renca”, que este martes el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se volvió a referir al Consejo de Auditoría Interno de Gobierno.

Durante el fin de semana, el secretario de Estado ya había tenido que rectificar sus dichos sobre la entidad, que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que tiene como mandato asesorar al Presidente en materias de control y probidad administrativa.

Luego que el diario La Segunda relevara que el Consejo de Auditoría dejó de reportar -cuando Jackson era ministro de Segpres- las transferencias a terceros, Montes comentó: “No soy un experto en esta materia, pero todo lo que he oído de expertos es que efectivamente eso hubiese dado luces más anticipadas de los riesgos que se estaban corriendo y de los hechos que podrían ocurrir. Espero que eso se revise y se replantee”.

Desde La Moneda fue visto como un error no forzado del socialista, quien el domingo aclaró sus palabras.

“Respecto a mis declaraciones sobre el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, quisiera precisar que me referí en términos generales al rol que considero debe cumplir y de ahí la importancia de fortalecer esta institucionalidad para contar con herramientas más robustas de control interno. Quiero especificar que las auditorías preventivas que implementaremos en el Ministerio nos permitirán detectar de mejor manera las inconsistencias entre los productos solicitados, como -en este caso- la experiencia y objeto de las fundaciones, así como el irrestricto respeto a normas sobre uso de fondos públicos y normas de integridad”, explicó mediante un comunicado.

Este martes, Montes se alineó con su par de Segpres, Álvaro Elizalde, quien el lunes manifestó que “es imprescindible fortalecer esta institución y por eso se anunció hace semanas el ingreso de un proyecto de ley”.

“Los informes del consejo no son lo más completo y por lo tanto no se conocen las especificidades de los proyectos, y eso hay que reformarlo, el consejo hay que reformarlo, está todo el mundo consciente de que hay que tener un consejo mucho más ágil para responder”, planteó el jefe de la cartera de Vivienda desde Renca.

“Yo creo que la línea de fortalecimiento del Consejo de Auditoría va más por profundizar sus capacidades y captar distintos fenómenos que existen, y hoy día hay bastante conciencia de eso, que tiene que mejorarse el consejo”, agregó.

Asimismo, volvió a sus palabras del domingo, cuando tuvo que rectificar sus dichos: “Si usted mira los informes de los otros años, la verdad es que no daban elementos suficientes para decir que los convenios tenían insuficiencias, que no estaban los planes de trabajo, que no estaban las garantías”.

El ministro aprovechó la oportunidad para recalcar los actuales ejes en los que está enfocada su cartera actualmente: “Construir viviendas, proveer información (al Ministerio Público sobre los líos de platas políticas) y modernizar el ministerio para que no se presenten situaciones como esta”, apuntó.

En la oportunidad, el ministro también fue consultado por siete traspasos que la seremi de Vivienda de Tarapacá autorizó –por $1.060 millones- en un solo día a la fundación EnRed Social, según información publicada por Ex-Ante.

“Yo no tengo todos esos antecedentes, me parece muy importante ampliar la investigación, porque tal como usted lo plantea, amerita un trabajo más en profundidad”, dijo.

“Teníamos la información del trabajo con EnRed, de hecho, en Valparaíso se está cerrando el acuerdo, empezó esta semana con esa instrucción, porque ha avanzado muy lento en los proyectos que tenía. Respecto al norte, en los términos que él lo platea (periodista que hizo la pregunta), conozco ahora la información de que sí se tenían proyectos con ellos, lo de antes sí lo sabía”, agregó.