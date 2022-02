Continúa ronda de bilaterales: Prokurica se reúne con futura ministra de Defensa, Maya Fernández

A las 8.00 horas de este jueves se reunió el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, con quien será su sucesora en el cargo a partir del 11 de marzo, la actual diputada Maya Fernández (PS).

El encuentro se da a 15 días del cambio de mando y en el marco de la primera ronda de reuniones bilaterales entre los ministros salientes y futuros secretarios de Estado -designados por el Presidente electo, Gabriel Boric- para concretar el traspaso de información de cada cartera.

Tras finalizar la bilateral en Zenteno 45, en Santiago, la futura ministra de Defensa, quien estuvo acompañada por los próximos subsecretario de Defensa y Fuerzas Armadas, Fernando Ayala y Galo Eildestein, señaló “fue una buena reunión con el ministro Prokurica” y destacó que este tipo de encuentros corresponden a “una tradición republicana que es muy importante siempre mantener”.

Sobre su futura administración, precisó en que “todavía estamos en una pandemia sanitaria que afecta y lo que queremos obviamente es apoyar en todo lo que significa por el bien de nuestro país. (...) Lo que queremos como Ministerio es que a Chile le vaya de lo mejor”.

Por su parte, del ministro Prokurica detalló que “fue una reunión muy cordial en donde no hubo temas secretos, se hablaron todos los temas que ella ha planteado. Le hemos hecho al oferta de que aquí en adelante todas las dudas que tenga, y con el personal, pueda avenir para los efectos de poder cumplir con esta tradición que es tan republicana y tan chilena de poder hacer traspaso con transparencia, y entregando toda la disposición para que el resultado de su gobierno sea el mejor posible”.

Uno de los temas por los que fue consultada Fernández tras la reunión fue la continuidad del Estado de Excepción en la Macrozona Norte y Sur. Este último se extenderá por novena vez luego de que ayer, en sesiones inéditas en medio del receso legislativo, el Congreso aprobara la solicitud del Presidente Sebastián Piñera de prorrogarlo por 15 días más, es decir, hasta el 11 de marzo, misma fecha en que se realizará el cambio de mando.

“Yo después del 11 de marzo voy a responder esa pregunta, no me corresponde el día de hoy, además le corresponde al Presidente de la República que va a asumir el 11 de marzo, por tanto yo por respeto al Presidente electo Gabriel Boric creo que no me corresponde a mi hablar de esa decisión. Lo haremos en el momento y por respeto también al ministro Prokurica”, puntualizó.

Precisando en su calidad de diputada, la parlamentaria socialista respondió: “Yo solo les digo que revisen mis votaciones y ahí queda clara la respuesta”. En la votación del miércoles en la Cámara Baja, la prórroga fue visada por 72 votos a favor, 6 abstenciones y 37 en contra, incluyendo el de Fernández.

Otro punto clave que abordó la futura secretaria de Estado fueron las críticas que surgieron tras la designación de Eidelstein a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Su nombramiento generó polémica por su relación con la administración de la cerrada Universidad Arcis -vinculada al PC-, en donde era vicerrector de gestión, operaciones y finanzas cuando la institución arrastraba una crisis económica.

Al respecto, Fernández precisó en que “no me voy a referir a alguien que está al lado mío. El subsecretario merece todos mis respetos (...) tiene una trayectoria, tiene un currículum y en eso obviamente respeto con todo la decisión del próximo Presidente de la República”.

Eidelstein ya había concretado acercamientos con el Ministerio de Defensa, previo a que comenzara la primera ronda de bilaterales entre la actual administración y la entrante. El 9 de febrero -ocho días después de su nombramiento- se reunió por casi 7 horas en las oficinas de la cartera con el actual subsecretario de Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas, a quien sucederá el 11 de marzo.

Sobre la investigación que hay contra el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, Fernández detalló que “hay una colaboración permanente desde el Ministerio de Defensa, eso ha ocurrido con la Justicia, son poderes distintos, por lo tanto el respeto absoluto de la investigación que se está levando adelante y eso se va a mantener, por supuesto” y enfatizó en que tal como lo ha hecho el Ministerio de Defensa, “colaborarán permanentemente”.