Convencional Manuela Royo presenta denuncia por amenazas de muerte

Este martes la convencional Manuela Royo (Ind), representante del Distrito 23 por Apruebo Dignidad, comunicó que recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales, hecho por el cual presentó una denuncia formal ante Carabineros.

“Junto con recibir muchos epítetos respecto a mi persona, utilizando también mucha violencia de género, recibí una amenaza de muerte de que justo en este momento de votaciones iba a aparecer muerta”, reveló Royo.

Asimismo, enfatizó: “Yo sé que no soy la primera convencional a la que le pasa. Mi compañera Ivana Olivares recibió muchísima violencia la semana pasada. (...) No vamos a permitir que nos violenten, que nos amenacen, que nos ataquen por nuestras opiniones, por nuestras ideas. Eso ya pasó y no lo vamos a permitir”.

De acuerdo a lo expuesto en su denuncia, el hecho ocurrió el pasado 6 de febrero, cuando la abogada recibió un mensaje en su fan page de Facebook.

Debido a lo anterior, Royo interpuso la denuncia “contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de amenazas simples, contemplado en el artículo 296 del Código Penal, cometido en mi perjuicio, con el objeto de que se dé inicio a una investigación criminal y se tomen las medidas de protección urgentes que sean necesarias”.

Reacciones de apoyo

Ante el nuevo hecho de amenazas, Manuela Royo recibió diversas muestras de apoyo desde distintos sectores de la Convención.

La convencional Ivanna Olivares (Ind), ex representante de la Lista del Pueblo, expresó a través de su cuenta de Twitter: “Entre todas nos acompañamos para terminar este gran trabajo que es la redacción de la Constitución”.

Otro de los colegas que manifestó su apoyo hacia Manuela Royo fue Ruggero Cozzi (RN), de la lista Vamos por Chile. “Mi solidaridad para @RoyoManuela. Nadie debe ser agredido o amenazado por pensar distinto”, sostuvo.

La excandidata a la presidencia de la Convención Constitucional Cristina Dorador (Ind), manifestó su “solidaridad y apoyo” en favor de la convencional de Apruebo Dignidad. “No estamos solas, el proceso constituyente se cuida entre todas/os. No aceptaremos amenazas de ningún tipo”, dijo.

Por otra parte, una de sus colegas de pacto, Constanza Schönhaut (Ind) enfatizó: “Lamento y condeno fuertemente las amenazas en contra de mi compañera. No toleraremos actos de violencia política”.