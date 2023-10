Cordero asegura que inasistencia de Crispi a comisión investigadora se debió a una “legítima discrepancia y un desacuerdo jurídico”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aseguró que la inasistencia en dos ocasiones del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, a la comisión parlamentaria que investiga el traspaso de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales, se debió a una “legítima discrepancia y un desacuerdo jurídico” y que se subsanó dado que “la política permite resoluciones más oportunas y prácticas que el derecho”.

Tras la solicitud de la comisión investigadora a la Contraloría General de la República para que emitiera un pronunciamiento en torno a las sanciones que podría acarrear la inasistencia de Crispi a la instancia de la Cámara de Diputados, este último envió un correo al diputado José Miguel Castro (RN), quien preside la instancia, donde le manifestó su “disponibilidad para asistir a la próxima sesión, en la fecha que usted y la honorable comisión decida convocarme”.

En esa línea, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, explicó que la determinación fue política por sobre jurídica.

“He aprendido en este tiempo en este cargo, que la política y el derecho tienen en común la incertidumbre y el desacuerdo. Ambas tienen que gestionar la incertidumbre y el desacuerdo, pero la política a veces permite soluciones más flexibles y el derecho soluciones más rígidas. A mí me parece que lo relevante en la comisión, de Miguel Crispi de quedar a disposición de la comisión, permite una solución práctica para abordar adecuadamente la inquietud que tiene la comisión”, aseguró Cordero.

Respecto a por qué se esperó hasta este minuto para confirmar la asistencia de Crispi a la instancia investigadora, el secretario de Estado aseguró que “yo creo que existía una legítima discrepancia y un desacuerdo jurídico sobre lo que aquí ha sucedido y yo creo que lo que se ha hecho es una aproximación más bien práctica que permite contribuir razonablemente a abordar los objetivos de la comisión sin ningún tipo de suspicacias”.

“Hay un punto jurídico en debate, pero por eso, vuelvo a insistir, hay veces que la política permite resoluciones más oportunas y prácticas que el derecho”, insistió la autoridad, quien añadió que “aquí lo relevante es que Miguel Crispi envió un correo electrónico, (donde señala) que queda a disposición de la comisión. Una cosa distinta es cuál es la discusión jurídica que se abrió”.

El titular de Justicia también abordó el rol en que comparecerá Crispi ante la comisión investigadora y afirmó que no existen restricción alguna para las preguntas que podría recibir. “El estatuto de la comparecencia y el tipo de formulación de preguntas, está regulada. Él está especificando una razón (...) pero sentado ahí, él puede recibir las preguntas que los diputados estimen pertinentes, pero él desempeñó previamente una función en su calidad de exsubsecretario y respecto de ella también está sometido a evaluación por parte de la comisión”, detalló Cordero.

En ese sentido, el ministro descartó que la asistencia de Miguel Crispi se de para evitar una multa o sanción. “(...) Yo creo que aquí lo relevante es un dictamen para efectos futuros. Lo relevante es el efecto que podría generar”, manifestó el ministro Cordero.

Necesidad de dictamen de Contraloría

El titular de la cartera de Justicia, también abordó la necesidad de un pronunciamiento por parte de la Contraloría, ya que, de esta forma, se sentaría jurisprudencia en este caso y en situaciones futuras.

“El contralor (Jorge Bermúdez) lo que dijo ayer, es que en sobre esto no hay precedentes y que por eso es necesario y se requiere fijar jurisprudencia. En el caso de nuestro sistema institucionalidad, cuando no hay jurisprudencia, cuando no hay precedentes, es decir, hay un hecho que no se ha discutido, la determinación de un dictamen tiene un efecto vinculante no solo para el caso, sino que para el futuro. Me quedo con esa frase del contralor el día de ayer que explica el porqué era un asunto que había que estudiar”, precisó Cordero.

También fue requerido por la posibilidad de que la asistencia de Crispi se dé luego de un dictamen de la Controlaría, que podría incluir sanciones y que está evaluando la comisión para volver a extender la convocatoria al jefe de asesores y ex diputado de Revolución Democrática (RD).

“En estos momentos la interpretación del derecho le corresponde a la comisión para estos efectos, cómo lo entiende. Miguel Crispi envía una comunicación de que queda a disposición de la comisión, es decir, no tiene objeción de comparecer. Yo solo diría que el efecto de un dictamen no solo para tenerlo presente, no solo fija la interpretación de este caso, sino que también fija un precedente para todas las situaciones futuras”, sostuvo Cordero.