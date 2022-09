Corte de Apelaciones de Valparaíso da luz verde a difusión de resultados de test de drogas a diputados

Este martes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso entregó un fallo sobre el recurso de protección en contra del test de drogas a diputados, presentado por las parlamentarias oficialistas Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme, Clara Sagardía, Ana María Gazmuri y Lorena Fries, quienes acusan que el reglamento vulnera sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

Inicialmente, el escrito fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sin embargo, la Corte Suprema revocó la resolución al indicar que puede existir una eventual vulneración de derechos.

Con todo, la Corte de Valparaíso debió volver a pronunciarse sobre el recurso y finalmente resolvió desechar la orden de no innovar requerida por las diputadas para que los resultados del test no sean difundidos.

Pero, cabe destacar, que la acción de no innovar es de alcance transitorio, por lo tanto, el recurso de protección no ha finalizado, ya que las diputadas pueden volver a insistir en la Corte Suprema, aunque por el tiempo acotado que existe antes de la difusión de los resultados, no parece factible impedirlo.

De hecho, la diputada Ana María Gazmuri, dijo que cree “que no dan los tiempos” para imposibilitar la difusión de las muestras y añadió que “si se llega a difundir esa información, estaremos frente a una nueva vulneración gravísima de derechos”.

Previo a la resolución, estaba previsto que para este lunes se dieran a conocer los resultados del test de drogas realizado de forma obligatoria a 78 parlamentarios, pero, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, encargado de recibir las muestras, informó que notificarían de los muestreos a más tardar el día miércoles, una vez que culmine el proceso de notificaciones a cada diputado.

Landeros, detalló que ayer recibió “formalmente” las pruebas, y puntualizó en que está “haciendo la correspondiente codificación de cada uno de ellos, para ver los resultados de cada parlamentario”.

“Según el reglamento tengo que notificar a los diputados personalmente de los resultados y después de eso tengo que entregarle la nómina al señor presidente (Raúl Soto) para que publique el resultado de cada persona. Eso deberíamos hacerlo de aquí al miércoles a más tardar”, explicó el jefe administrativo de la Cámara al inicio de la sesión de este lunes..

Por el retraso, algunas bancadas ya sospechaban que la entrega de resultados podría dilatarse a la espera de que la Corte determinará si procede o no la difusión de los resultados.