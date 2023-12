Crisis de seguridad: Boric llama a no “sacar provecho de estos temas pensando en elecciones o en réditos políticos de corto plazo”

Desde la 44° comisaría de Lo Prado, donde se encontraba promulgando la ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, el Presidente Gabriel Boric, se refirió a la crisis de seguridad e hizo un llamado a no sacar “provecho” político de esos temas.

En la actividad, el Mandatario señaló que “solo trabajando unidos vamos a ser capaces de derrotar a la delincuencia, esa es una pelea de largo plazo que no va a ser fácil, que va a requerir de mucho esfuerzo, de recursos, de despliegue, de mucha convicción, de levantarse ante los golpes, de ser ponderados en lo que hagamos”.

En esa línea, manifestó que “acá no hay atajos y que nadie trate de sacar provecho de estos temas que son tan sensibles para la ciudadanía pensando en elecciones o en réditos políticos de corto plazo”. Ello, considerando que este domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el plebiscito constitucional, donde la ciudadanía deberá elegir si está ‘A favor’ o ‘En contra’ del proyecto de nueva Carta Magna, elaborado por el Consejo Constitucional.

“Este es un problema país que tenemos que abordar como Estado y como sociedad. Así lo entiende este gobierno y así lo vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

Presidente de la República, Gabriel Boric Font, promulga la Ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales. Desde la 44° Comisaría de Lo Prado Foto: diego Martin / Agencia Uno.

Además, el jefe de Estado, insistió en que “la batalla contra la delincuencia la vamos a ganar, no como gobierno, la vamos a ganar como sociedad, en la medida en que estemos unidos, ahí no alcanza solamente con los partidos políticos ni con las instituciones, la sociedad civil es fundamental y en esto tenemos que ser profundamente aliados”.

En ese sentido, planteó que, “si quienes estamos en el poder no somos capaces de escuchar a nuestros vecinos, no somos capaces de escuchar a quienes efectivamente tienen temor, a quienes han sido víctimas de algún asalto, es mucho más difícil”.

Junto con ello, el Mandatario agradeció al Parlamento, por sacar adelante la ley que estaba promulgando. “Quiero partir agradeciendo al Congreso Nacional por su pega en esto, a todas las fuerzas políticas porque, si no me equivoco, fue unánime la aprobación de este proyecto. Generar una unanimidad en las fuerzas políticas en este tiempo no es fácil y en este caso se ha hecho”.

“Acá no necesitamos grietas, cuando hay grietas, el narcotráfico, el crimen, el crimen organizado, encuentra como colarse, tenemos que trabajar en conjunto. Menos palabras, más acción”, sostuvo el jefe de Estado.