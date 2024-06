“Da pena por la población de Venezuela”: Tohá responde a Diosdado Cabello tras insultar al Presidente Boric

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este viernes a los polémicos dichos que emitió el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y considerado el número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en contra del Presidente Gabriel Boric.

Luego de que el Mandatario señalara que la instituciones de Venezuela están “claramente deterioradas”, Cabello respondió con insultos desde Caracas: “Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país”.

Ante esos dichos, Tohá señaló que “cuando uno ve a una autoridad referirse de esa manera a las autoridades democráticas de otro país, da realmente mucha pena”.

“No por nosotros, porque nuestro honor como país no se ve tocado por cosas de ese tipo, da pena por la población de Venezuela. Da pena porque cuando uno ve que las autoridades se refieren así, da cuenta de una manera de actuar que ciertamente no augura nada bueno”, apuntó.

Diosdado Cabello. Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria.

La secretaria de Estado aseguró que desde el gobierno tienen “otras herramientas” y que ya están “trabajando en la principal”.

“Nuestro derecho, derecho que nos asiste en virtud de las relaciones que tenemos con Venezuela, de los acuerdos internacionales de los que somos parte multilaterales, pero también bilaterales, es que vamos a llevar este reclamo que tenemos como país a instancias multilaterales internacionales”, anunció.

Según la ministra, “no son cosas que vamos a andar anunciando, las vamos a hacer, a medida que las vayamos haciendo se van a ir conociendo, porque tiene obligaciones Venezuela en esto, no es solamente un tema de voluntad, sino que hay tratados firmados que obligan a colaborar policialmente y también cuando se enfrenta el momento de la justicia”.

Posibilidad de cortar relaciones con Venezuela: “No vemos su utilidad”

En virtud de eso, agregó, “es que Chile está exigiendo lo que le corresponde y no se deja ni ahuyentar, ni va a entrar en la dinámica de los insultos, ni de las palabras que hemos escuchado; Chile no es así”.

Consultada sobre la posibilidad de cortar relaciones con Venezuela, la titular del Interior explicó que “cuando uno toma una decisión de cortar relaciones, ese día hay una noticia de que se cortaron relaciones, y todo el mundo dice, ‘bien, se dio un golpe’, pero el día siguiente la vida sigue y sirve por caso haber cortado relaciones”.

“Incluso con el objeto de hacer valer las responsabilidades del otro país, hacer valer los derechos que nos asisten como parte de varias instancias en común, se debilita cuando uno corta las relaciones. Entonces, por eso no hemos visto en ese camino una solución. No es que lo descartemos por principio, sino que no vemos su utilidad para el objetivo que se busca acá”, zanjó.