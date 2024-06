Diosdado Cabello arremete contra Presidente Boric: “Es incapaz de gobernar su país y va a venir a hablar de DD.HH. en Venezuela”

El diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, considerado el número dos del “Chavismo, arremetió en duros términos contra el Presidente Gabriel Boric, al cuestionar las críticas que hizo el mandatario chileno a las instituciones de ese país en el marco de su reciente gira a Europa.

Cabello aludió a los dichos de Boric durante su visita a Alemania, cuando en una entrevista con el medio Deutsche Welle, afirmó que “por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas”.

Las palabras del mandatario se enmarcaron en la nota de protesta que el gobierno chileno presentó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, por las declaraciones del fiscal general de ese país, Tarek William Saab, por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, al asegurar que su homicidio y secuestro pudo ser ejecutado por “cuerpos de Inteligencia de Chile y extranjeros”.

Sobre el régimen de Maduro, Boric fue enfático al referirse a la situación de los DD.HH. en esa nación, tras recibir críticas en su propio país desde el Partido Comunista: “En el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto”.

El número dos del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, no dejó pasar estos comentarios del gobernante nacional y en su habitual programa televisivo “Con el Mazo Dando”, arremetió nuevamente contra Boric, al señalar que “este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país”.

Luego agregó que Boric “es incapaz de gobernar su país, tiene preso a los hermanos mapuche, no hace justicia y va a venir a hablar de derechos humanos en Venezuela”.

“Saca a las patrullas para reprimir a los alumnos de educación media, los atropella con una ballena, no tiene nada que hacer, no tiene trabajo porque es un flojo (…) Respete a Venezuela, no se meta en los asuntos internos, usted gobierna con la Constitución del más terrible asesino del último siglo (Pinochet)”, dijo Diosdado sobre el Presidente chileno.