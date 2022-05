DC emplaza al gobierno a tomar una decisión por seguridad en Macrozona Sur: “O decreta el Estado de Excepción o hace una propuesta de Infraestructura Crítica”

El pasado 13 de mayo, el senador y presidente de la Comisión Mixta, Matías Walker (DC) informó la suspensión de la sesión que se desarrollaría este lunes para abordar la propuesta de Estado intermedio del Ejecutivo que busca dar seguridad y protección en la Macrozona sur, pero según explicó ese día “lo hemos hecho en el convencimiento que necesitamos más espacio, más tiempo para llegar a un gran acuerdo en un asunto que tiene que ver con la seguridad, con el orden público, que es la obligación de los órganos colegisladores”.

Sin embargo, hoy emplazó al gobierno a “tomar decisiones”, ya que la Comisión Mixta está convocada para este miércoles, día en que se votará el proyecto de Infraestructura Crítica que, por el momento, se encuentran buscando acuerdo entre las bancadas oficialistas.

Al respecto Walker fue enfático en decir que “nosotros como legisladores no podemos eludir nuestras responsabilidades y tampoco el gobierno puede eludir las suyas, o el gobierno decreta un Estado de Excepción Constitucional o los parlamentarios tenemos todo el derecho de hacer propuestas en el marco de esta Comisión Mixta de Infraestructura Crítica para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar preventivamente las carreteras, las vías esenciales del país”.

“Creemos que llegó la hora de tomar definiciones, sé que el gobierno tiene diferencias dentro de su propia coalición, pero el Presidente es el que se debe a todos los chilenos y tiene que tomar definiciones en el día de hoy, porque la inacción no es opción, el gobierno tiene que tomar una resolución hoy día y se lo han pedido sus propios partidarios”, así hizo un llamado al Ejecutivo para que entregue una respuesta este lunes.

Por otra parte, se refirió al llamado de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a “preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada”, ante el anuncio de la creación de un Estado de Excepción Intermedio que faculte a las Fuerzas Armadas a controlar las rutas y carreteras en la Macrozona Sur.

Sobre ello el senador demócrata cristiano dijo que “lo que sería inaceptable es que después de la CAM hizo una amenaza de hacerle una guerra al gobierno de prosperar este proyecto de Estado intermedio es que el gobierno se amilane frente a esas amenazas. Nos parece muy bien que el gobierno haya presentado una querella, pero eso también debe verse reflejado en acciones concretas, o el gobierno decreta el Estado de Excepción Constitucional o hace una propuesta en el marco de este proyecto de Infraestructura Crítica”.

Por último, crítico que la actual administración “nos haga citar la Comisión Mixta, después nos pide dejarla sin efecto y el gobierno no tomé decisiones. Son horas cruciales y la ciudadanía está atenta a que el gobierno deje de ser ambiguo frente a las situaciones de inseguridad que no dan para más”.

Por su parte, la senadora DC Ximena Rincón, añadió que “queremos tener una medida lo más compartida posible entre todas las y los colegas escuchando, además a los diputadas y senadores que están en zonas que son críticas. El tema de la violencia de la seguridad, es un tema que está en el primer lugar de la agenda de acuerdo a las últimas encuestas en el país”, sobre la sesión que se desarrollará el miércoles en Comisión Mixta.

“No se puede ser ambiguo, no se puede no tener posición, ya han pasado varios meses desde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ganó la elección, él sabía que entre sus temas estaban los temas de seguridad, lo temas económicos y por cierto el tema de la Convención, por tanto, no podemos seguir esperando, el gobierno tiene herramientas constitucionales y obviamente puede ocuparlas, y además puede plantear otras herramientas respecto de la infraestructura crítica”, explicó Rincón.

La diputada Joanna Pérez sostuvo que “es el propio gobierno que comprometió hace más de una semana en Los Ángeles que tendría una propuesta en 15 días (..), por lo tanto, si el gobierno lo que quería era ganar tiempo, no se puede ganar tiempo poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas de la Región del Biobío y Región de La Araucanía y de quienes hoy día están demandando este Estado de derecho”.

El diputado, Eric Aedo, agregó en la misma línea que “es un llamado al gobierno a gobernar, no es un ultimátum, la DC está al lado de las víctimas y del Estado de derecho que debe regir en todo el territorio nacional, aquí no hay ultimátum, aquí solamente le estamos diciendo al gobierno que hay víctimas del terrorismo y del crimen organizado, el gobierno tiene que terminar con su ambigüedad interna que tiene entre sus fuerzas de gobierno”.