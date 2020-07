Desbordes en antesala de la votación del proyecto para el retiro de fondos previsionales: “En principio me inclino por abstenerme”

“Yo en principio me inclino por abstenerme”. Así, el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, marcó su posición sobre la votación que se realizará mañana en la Cámara Baja sobre el proyecto que otorga la posibilidad de retirar el 10% de los fondos de pensiones, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Desbordes añadió -en entrevista con Mega- que en la bancada de diputados del partido que preside, no hay acuerdo respecto al tema.

“Estoy en espera de reunión de bancada. Ayer se reunió en un minuto en que yo estaba en la Comisión de Seguridad Ciudadana (...), no participé de esa reunión y la bancada todavía no llega a un acuerdo”.

Sin embargo, Desbordes señaló que eso no significa que no está disponible para ver otras opciones “en la medida que no sea con cargo al fisco”. El timonel indicó que esto lo piensa “porque es engañar a la gente decirle que se lo van a devolver como bono de reconocimiento, eso no va a pasar, y dejando claro que es necesario reponer los fondos cuando a uno le queda mucho por jubilar”.

“Si una persona está a punto de jubilarse y tiene $60 millones o $70 millones, que se le entreguen $5 millones, yo creo que también hay que analizarlo, no le haría gran daño”, añadió.

En el caso de alguien que presenta alguna enfermedad terminal, también se mostró abierto a la discusión para que abra la ventana hacia otra opción de ayuda financiera.

“Si una persona está enferma terminal, si ese fondo era para pensionarse y sabemos que está enfermo terminal y necesita salir de todo y dejar a su familia más o menos ordenada las cosas, también me parece razonable”, dijo Desbordes.

El proyecto se votará este miércoles en la sala de la Cámara. En rigor, se trata de una reforma constitucional que necesita 93 votos a favor para continuar con su trámite en el Congreso.

En el gobierno existe temor de que diputados oficialistas apoyen la iniciativa. Esto, en momentos en que se instaló un malestar con el gobierno -en distintos sectores de Chile Vamos- por la decisión de La Moneda de no vetar el proyecto que limita la reelección de autoridades y tras el plan para la clase media anunciado el fin de semana, calificado por muchos como insuficiente.

En medio de la tensión interna, los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Claudio Alvarado (Segpres) y Cristián Monckeberg, convocaron este martes en la tarde a los jefes de bancada de Chile Vamos a una reunión presencial en La Moneda.