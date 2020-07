Plan para clase media no convence al oficialismo: Las críticas UDI y la apertura a apoyar el retiro de AFP

“La propuesta del gobierno en clase media es insuficiente y creo que, a diferencia de otras oportunidades, esta vez diremos que es insuficiente”. Con estas palabras, la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, califica el plan para la clase media del gobierno, que anunció el domingo el Presidente Sebastián Piñera.

Las declaraciones de la líder gremialista -dadas a La Tercera PM- dan cuenta del cambio de actitud de ese partido con La Moneda. Esto, en medio de la molestia que existe en esa colectividad por lo que, a juicio de ellos, es una falta de “conducción política” en el Ejecutivo. Y se produce, justamente, cuando el gobierno está haciendo gestiones para intentar contener ese malestar y la crisis con Chile Vamos, intensificada luego que el jefe de Estado decidiera no vetar la ley de límite a la reelección. De hecho, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha intentado concretar una reunión entre algunos dirigentes de la UDI y Piñera.

Así, la timonel UDI afirma que “las ayudas que está dando el gobierno solo ayudarán a tapar en parte esas deudas que tienen, sin que les quede nada para ahora. Nosotros creemos que para la clase media más vulnerable tiene que haber una transferencia directa, pero sólo créditos blandos no es suficiente”.

Los dichos de Van Rysselberghe se suman a una dura declaración de la comisión política gremialista, conocida hoy. La instancia, junto con apoyar a la senadora, deslizó fuertes críticas a La Moneda. “Compartimos y respaldamos plenamente la opinión que ha expresado la presidenta del partido y otras autoridades de la UDI respecto a la evidente falta de conducción política que se arrastra hace tiempo y que exhibe el Ministro del Interior”, dice el documento, el cual en otros pasajes habla de “evidente falta de conducción política por parte del gobierno, y en especial del Ministro del Interior, como responsable de llevar a cabo esta trascendental labor”. Esa “ausencia de liderazgo y convicción”, agrega, está provocando un “negativo impacto (...) al país y a las relaciones al interior de la coalición de gobierno”.

Hoy, además, se conoció una misiva que enviaron 10 diputados y un senador gremialistas al Mandatario, en la que transmiten su descontento con las medidas para la clase media, reflejando que esas iniciativas no han convencido del todo al oficialismo y tampoco a la oposición.

El diagnóstico, en todo caso, es compartido en parte en RN, colectividad en la que asegura que las medidas del gobierno deben ser “mejoradas”. De hecho, este tema se abordó el lunes en la reunión de bancada de ese partido -con la presencia . el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg-, cita en la que hubo un diagnóstico crítico sobre las iniciativas.

De esa manera, se le hizo saber al secretario de Estado que se requerían perfeccionar las medidas y comunicar mejor el plan para la. clase media. “El proyecto cubre una capa, como es la clase media, y el objetivo se cumple. Sin embargo hay que ampliar la restricción de la morosidad de los 29 días, mejorar la bajada comunicacional del beneficio, y este debe ser de fácil acceso, con la mínima burocracia”, comentó el diputado Alejandro Santana, mientras que el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, dijo que “hay que fortalecer las propuestas”.

En este contexto, en medio de la disconformidad que hay en el sector con las medidas del gobierno para la clase media, varios parlamentarios de la UDI y de RN se han abierto aprobar el proyecto de ley que permite a las personas retirar parte de sus ahorros en las AFP, iniciativa que se vota este miércoles en la sala de la Cámara.

De hecho, en la misma carta de la UDI al Mandatario se señale que se abren a esa posibilidad. “También estamos dispuestos a poder abordar el tema. Estamos con una buena disposición. Cuando digo ‘estamos', son alrededor de cinco o seis diputados que han manifestado las intenciones de apoyar esta iniciativa, pero también dispuestos a escuchar todas las opiniones”, dijo el diputado Celso Morales, mientras que su par Sergio Gahona sostuvo que “la situación de retirar el 10% es pan para hoy y hambre para mañana, pero dada la insuficiencia de las propuestas de la clase media, me abro a discutir el tema”.

La bancada UDI, no obstante, se reunirá esta tarde para tener una postura común en este tema. En todo caso, hay quienes dicen en ese partido que esta apertura de los diputados responde a una manera de “presionar” al gobierno para que anuncie un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia para la clase media, que era una de las iniciativas que el partido había pedido y que no se anunció el fin de semana.

En RN, el escenario es similar. El propio timonel de ese partido, Mario Desbordes, dijo hoy a radio ADN que “no me cierro y sigo sin cerrarme a la posibilidad que se retire una parte del fondo de pensiones”.

En medio de la incertidumbre sobre los votos del oficialismo, el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, comenzó a realizar gestiones para intentar ordenar a la coalición. “Nos gustaría que estuvieran alineados”, dijo hoy en radio Universo. Esta mañana, el secretario de Estado se reunió -de manera presencial- con un grupo de diputados del gremalismo, entre ellos, la jefa de bancada, María José Hoffmann, Javier Macaya, Jaime Bellolio, Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri, entre otros, a quienes les pidió estar ordenados como coalición.

“La coordinación con Segpres es fundamental, así como la convicción del gobierno en mantener una sola línea hasta el final”, comentó Hoffman tras la cita.

Asimismo, el gobierno, en su minuta de contingencia diaria, reforzó hoy su postura respecto a ese proyecto. En el texto se señala, entre otras cosas, que “el retiro no concita el apoyo de expertos de distintos sectores políticos, porque va contra la idea del ahorro para pensiones, como señala hoy el exministro de Hacienda de Bachelet 1 (H. Lavados) y otros exponentes del sector como I. Walker y economistas como V. Corbo, entre otros”. Asimismo, se afirma que “la propuesta (...) recuerda las fallidas experiencias internacionales de Perú, Australia y Alemania”.

Se agudiza malestar con Blumel

En medio de la molestia que existe en la UDI con el gobierno, se han ido agudizando los cuestionamientos privados respecto al rol del ministro Blumel, a quien acusan de tener una falta de liderazgo.

El tema se ha conversado en varias instancias del partido: por ejemplo, en las reuniones de comisión política y de bancada que se realizaron ayer. Y también en la cita de hoy con Alvarado.

En la reunión de bancada, varios apuntaron a que Blumel no está trabajando como ministro del Interior, sino como ministro de “Evópoli”, en línea con el diagnóstico instalado en alcaldes oficialistas. Esto, a raíz del malestar que generó la decisión de Piñera de no vetar el proyecto que limita la reelección de los ediles. En tanto, a Alvarado -según los asistentes- también se le hizo saber esa inquietud y los diputados pidieron mayor coordinación política. Sobre esto último, Alessandri comentó que “el ministro Alvarado tiene tremenda experiencia legislativa y de coordinación, pero también le recordamos que el representa a la UDI en el comité político y no sólo al Presidente en el Parlamento”.

“Echamos de menos el liderazgo del ministro del Interior, creo que hace falta poder liderar, hay que dirigir, tomar decisiones y enfrentar algunas situaciones, y hoy día no se está dando”, agregó Morales.

La comisión política del partido, además, estaba elaborando una dura declaración contra la gestión de Blumel, pero había varios parlamentarios que se oponían a emitir un pronunciamiento formal sobre esa materia.