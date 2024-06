Desbordes responde a Hassler por acusaciones de corrupción: “Tiene un tremendo tejado de vidrio que no quiero usar en mi campaña”

La tarde de este miércoles, el exministro de Defensa y candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes (RN), salió a responder un reportaje de Ciper en donde se le involucra en el denominado caso Operación Topógrafo, que indaga presuntas irregularidades en la autorización de escuchas telefónicas en contra de funcionarios del Ejército y periodistas por parte de la misma institución uniformada.

En concreto, Desbordes apareció en conversaciones registradas en el celular -incautado en 2023- del exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete (quien autorizaba las interceptaciones telefónicas). En los chats se ve cómo el magistrado habría realizado gestiones para favorecer que María Teresa Letelier llegara a la Corte Suprema en 2021. Entre esas conversaciones, Poblete le escribió a Desbordes para pedirle el apoyo en el nombramiento, ante lo cual el exministro de Defensa le respondió con un “apoyémosla entonces”.

Ante la publicación, el exsecretario de Estado se defendió: “El día de hoy, Ciper ha publicado una nota en donde habla de lobby y otras cosas más respecto de la designación de una ministra de la Corte Suprema. Yo creo que es importante aclarar, porque la nota es un poquitito osada por decirlo suavemente, que aquí no hay nada irreprochable, nada ilegal, nada ilícito. Que el presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en ese minuto era el ministro Poblete, solicite cierta ayuda para una ministra que ya está designada por la Corte Suprema en una quina, que ya está designada por el gobierno al Senado, que se ayude con los senadores, es completamente normal”.

El exministro de Defensa y candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes (RN). Foto: Javier Salvo/Aton Chile

Pese a que no era diputado ni presidente de Renovación Nacional durante la elección de Letelier, Desbordes sostuvo que “el rol de un presidente o un liderazgo dentro de los partidos es precisamente ayudar a que se cuadren los votos en el Senado con las propuestas del gobierno”.

“De mi parte, no hubo ni ha habido jamás una intervención en el Poder Judicial para que a un ministro se le proponga a la Corte Suprema o a una Corte de Apelaciones, por ejemplo, que es algo que está siendo cuestionado en otros casos. De mi parte, no ha habido una intervención tampoco en el Ejecutivo. Y lo que pide el señor Poblete es algo que no tiene nada del otro mundo. Aquí no ha habido lobby, no ha habido nada oculto, no ha habido nada extraño”, aseveró.

“Como dice el Bombo Fica: ‘sospechosa la cuestión’”

La situación denunciada llevó a que la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), criticara a quien aspira a sucederla en el cargo y llamarlo a “dar las explicaciones a Santiago y al país por su eventual involucramiento en hechos de corrupción ante el Poder Judicial y particularmente en el nombramiento de jueces”.

“Estos son hechos gravísimos que deberán, por tanto, explicarse porque son de los mismos elementos que hemos visto que se acusa a Hermosilla y, por tanto, son elementos que tienen que ser aclarados. Aquí en ningún lugar queremos a alguien que tenga conductas de corrupción, como las que se acusan a Hermosilla, en una alcaldía”, agregó tras anunciar, en la mañana, el proyecto de Parque Urbano sobre la Autopista Central.

El exministro de Defensa cuestionó que, “a los pocos minutos” de que salió la publicación, “las concejalas del Partido Comunista de inmediato empiezan a tuitear; o la alcaldesa, que tiene un tremendo tejado de vidrio que yo no quiero usar en la campaña, empieza a hacer comentarios”.

“Eso es raro. Como dice el Bombo Fica: ‘sospechosa la cuestión’. Quiero agregarles que la ministra Letelier llegó a la Corte Suprema por sus méritos. Veintitantos años de carrera judicial, brillante carrera judicial. Se fue propuesta por la Corte Suprema sin intervención de nadie. Y además les quiero agregar que en el Senado no creo que haya necesitado ninguna ayuda ni ningún apoyo. Fíjense ustedes que fue designada por el Senado de manera unánime”, planteó.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Foto: Lukas Solís / AgenciaUno.

Desbordes fue más allá y acusó “nerviosismo” por parte de Hassler y del PC “respecto de esta elección que pareciera que están perdiendo”.

“Llegar al nivel de bajeza al que llegó la alcaldesa hoy día y de insinuar algún tipo de irregularidad o ilegalidad, la verdad que supera todos los límites. Aquí es evidente que no hay nada ilegal, no hay nada irregular. El lobby que ellos acusan es el que hace un presidente de partido en estos procesos cuando llega al Senado una propuesta. Y, por lo tanto, están utilizando con fines políticos, electorales, una nota con titulares bastante mañosos que finalmente la usan como herramienta arrojadiza. Es bien bajo. No esperaba tanta bajeza, pero parece que esa va a ser la tónica”, lanzó.