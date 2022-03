Desbordes sobre Chile Vamos: “Lo que está pasando en el Senado sincera algo que sucede hace rato, la coalición está muerta”

“Critican al presidente Boric que defiende al ex presidente Allende, pero no tienen problema en votar por un senador que es allendista”.

Estas fueron las palabras de Mario Desbordes, luego de que la UDI y Evópoli respaldaran la candidatura del senador socialista Álvaro Elizalde para presidir la Cámara Alta durante el 2022, desconociendo así un previo acuerdo de votar a favor del senador Manuel José Ossandón (RN).

De esta forma, el expresidente de Renovación Nacional, en conversación con CHV Noticias, aseguró que “lo que está pasando en el Senado sincera algo que sucede hace rato, la coalición de Chile Vamos está muerta”.

En esta línea, Desbordes planteó que el “inicio del fin de Chile Vamos” comenzó en las pasadas elecciones presidenciales del 2021 cuando Sebastián Sichel era el candidato de la coalición y fue abandonado por un sector de ésta.

“En la primera vuelta vimos como muchos parlamentario de RN y de la UDI, que se supone que tenían que apoyar a Sichel, cuando empezó la encuesta a favorecer a José Antonio Kast (Partido Republicano) se cambiaron de caballo y dejaron botado a su candidato”, afirmó Desbordes.

Asimismo, el exprecandidato presidencial señaló que desde un sector de la UDI le manifestaban que debía haber “unidad en la colación, pero que esto solo se daba si aceptabas lo que quieren ellos”, agregando que “la UDI siente más cómodo con los el Partido Republicano que con Renovación Nacional”.

“Piñera quiere volver en cuatro años más, pero conmigo no cuente”

Sobre su futuro en Renovación Nacional, el exministro de Defensa aseguró estar “evaluando y a fin de mes a tomar la decisión, no me interesa pelear con RN, no me siento cómodo con rechazar un proyecto solo si lo presentó la izquierda. Me tratan de traidor, pero yo volvería a votar Apruebo”.

Por otro lado, planteó que en su visión “el ex presidente Sebastián Piñera quiere volver en cuatro años más, pero conmigo no cuente”, ya que, según aseguró, mientras fue presidente de RN y candidato presidencial de la colectividad intentó junto a su partido construir una coalición sin caudillismo, pero fueron llamados “traidores”.

“Nosotros le pedimos al gobierno que fuera el primer gobierno de Chile Vamos, no el segundo de Piñera. La coalición fue meramente instrumental, el gobierno tuvo actitudes matonescas de parte de ministros de gobierno con parlamentarios que no votaban lo que ellos querían. El ministro de Segpres y su subsecretario, amenazando y castigando”.