¿Dictadura o no? La trastienda de la reunión por Venezuela que puso en veredas distintas a los ministros PC y a Carmona

hace 17 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Los tres secretarios de Estado -Vallejo, Jara y Cataldo- se apegaron a la línea del Presidente y el canciller, a diferencia del presidente del PC, quien dijo que Venezuela "no es dictadura". Las palabras de Carmona no hicieron ruido solo en el gobierno, sino que también dentro del mundo comunista, que no incluyó esa idea en su declaración oficial.