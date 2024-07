Diputada Hertz (PC) acusa que aún no recibe respuesta a oficios enviados a Interior por allanamiento en Villa Francia

La diputada Carmen Hertz (PC) se refirió este viernes a la la tensión que se ha instalado los últimos días entre su colectividad y el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Y es que la relación se ha visto crispada principalmente por las críticas que han surgido desde el Partido Comunista al allanamiento realizado este fin de semana a Villa Francia. De hecho, el mismo timonel PC, Lautaro Carmona, ha salido a cuestionar el procedimiento policial, y en específico, al Ministerio del Interior. No solo eso, la diputada Hertz ofició dos veces a la cartera encabezada por la ministra Carolina Tohá para recibir más detalles sobre el procedimiento.

Lo anterior, ha sido criticado por el PS. Sin ir más lejos, la presidenta de esa colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, apuntó a que dichos cuestionamientos no eran leales.

Al respecto, la diputada comunista señaló esta jornada que la situación se trata de un “momento complejo”, pero que es normal que ocurra en “una alianza que está detrás de un programa de gobierno y que, como hemos señalado permanentemente, podemos tener divergencias respecto a ciertos temas, porque ser una alianza detrás de un programa de gobierno no significa obsecuencia”.

“Y en el caso de los parlamentarios, en mi caso, yo no soy empleada del gobierno, soy diputada de la nación, y por lo tanto tengo determinadas obligaciones que cumplir, y sobre todo las facultades fiscalizadoras que me corresponden y que debo hacer uso de ellas”, agregó en conversación con El Mostrador.

De todas maneras, la diputada enfatizó que ella “nunca” ha señalado que dicho procedimiento corresponde a “un montaje”. Por lo mismo, explicó: “Yo no puedo entender el escándalo que ha producido el que un grupo de diputados hayamos oficiado a la señora ministra del Interior a fin de que se recaben antecedentes muy concretos”.

Santiago, 7 julio 2024. Exhibición de armas y elementos vinculados a atentados con explosivos como resultado los allanamientos realizados este sábado en diversos puntos de la RM. Marcelo Hernandez/Aton Chile

“Entonces no entiendo que la ministra vocera de gobierno, (Camila Vallejo, también PC) hable de que algunos, no sé a quiénes se refieren, hablen de operación política, tampoco sé a quién se refiere. Yo no sé quién ha hablado de operación política”, sentenció.

Con lo anterior, la diputada hacía referencia a una declaración que la portavoz del Ejecutivo dio en medio del conflicto con el PC. “Si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro gobierno”, dijo Vallejo este lunes.

Continuando con su discurso, la diputada también se refirió a un punto de prensa en donde la diputada Lorena Pizarro (PC) apuntó a que el procedimiento realizado en Villa Francia podría corresponder a un montaje.

Bajo ese marco, aseguró que Pizarro “no habló nunca de montaje, lo que señaló en el final de esa conferencia de prensa, que por lo demás estaba pensada para dar a conocer una carta para que se cerrara Punta Peuco, ella señaló que podría, dado los antecedentes, y dado que no se nos responde, porque hasta ahora no nos responden, salvo por la prensa, digamos, descalificaciones, podríamos estar frente a un hecho irregular, montaje o no montaje”.

“La población y nosotros, digamos, los parlamentarios comunistas, tenemos todo el derecho de dudar de un procedimiento policial. Y si al gobierno le molesta que nosotros fiscalicemos las actuaciones, entonces ingresen una ley de, no digamos refundación, pero sí que modifique la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, pues. Eso sería lo más simple para que las actuaciones de Carabineros de Chile no presenten suspicacia en ninguna parte del país”, añadió.