Diputado Cuello pone paños fríos a tensión entre PC y el gobierno e insta al sector a enfocarse en “mejorar la vida de los chilenos”

El jefe de bancada de los diputados comunistas, Luis Cuello, abordó esta mañana la reciente tensión que se ha instalado entre su colectividad y el gobierno, a propósito de los cuestionamientos del PC al allanamiento realizado este fin de semana en Villa Francia.

Desde la tienda liderada por Lautaro Carmona surgieron varias dudas y críticas al procedimiento que se llevó a cabo en la zona ubicada en Estación Central. Por su parte, la diputada Carmen Hertz ofició dos veces al Ministerio del Interior para obtener más detalles al respecto. No solo eso, algunos personeros fueron más allá y acusaron que el operativo se trató de un “montaje”.

o anterior, ha sido criticado por el PS. Sin ir más lejos, la presidenta de esa colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, apuntó a que dichos cuestionamientos no eran leales. Además, el diputado Jaime Naranjo (PS) instó al PC a alinearse con el gobierno o a expresar que “ya no se sienten representados”.

Así las cosas, el diputado Cuello en entrevista con Radio Pauta, intentó poner paños fríos a la situación e hizo un llamado a su sector para centrarse en los temas “que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los chilenos”.

Bajo ese marco, señaló que “en una coalición de gobierno que es diversa, que está compuesta por partidos políticos de distintos origen, cultura política, ideológica, pero que tenemos objetivos comunes, igualmente es parte de la naturaleza, de la dinámica política, que surjan diferencias de interpretación, de lectura, frente a ciertas acciones o hechos yo que no tiene nada de anormal”.

Eso sí, recalcó que “preferiría que estas diferencias no fueran tan seguidas, pero también creo que lo importante es que no, que no hayan diferencias, sino que las diferencias se procesen de una forma que contribuya a mantener la unidad de la coalición”.

En esa línea, expuso que en el procedimiento “no existen antecedentes que permitan sostener que se haya producido algún tipo de manipulación”. De todas maneras, aseguró que “los requerimientos de información son del todo válidos. Si uno perfectamente puede pedir que se aclare un procedimiento policial, que elementos se utilizaron, cómo fue el operativo, yo creo que eso está dentro de las facultades de los parlamentarios de poder requerir esa información”.

“Ahora, lo que digo es que, después de eso, creo que se ha escalado el debate, se ha subido el tono de una forma inadecuada, y, por lo tanto, yo creo que ya he hecho el punto. A mi juicio ya deberíamos abocarnos a aquello que nos une y que es bastante importante y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los chilenos”, cerró el diputado.

El incómodo punto de prensa PC

Dicho eso, el parlamentario explicó lo que pasó en el incómodo punto de prensa de diputados comunistas en el que se referían al tema. Y es que este martes en dicha vocería, Lorena Pizarro apuntó a que el procedimiento realizado en Villa Francia podría corresponder a un montaje, y en ese momento, sus pares que la acompañaban en el podio -entre ellos, Cuello-, decidieron retirarse.

Raul Zamora/Aton Chile

Así las cosas, Pizarro finalizó el punto de prensa solamente con la compañía de su par María Candelaria Acevedo.

En ese sentido, Cuello precisó que “en realidad no existió una polémica. Yo tuve que retirarme porque me fui a una reunión, que fue además una larga conferencia de prensa donde abordamos una carta al gobierno para pedir el cierre de Punta Peuco junto con otros parlamentarios y yo justamente me iba a reunir con unos familiares de damnificados”.