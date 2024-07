Paulina Vodanovic refuerza críticas al PC por operativo en Villa Francia: “No he escuchado la condena a la tenencia de armas”

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, reiteró los cuestionamientos a la postura del Partido Comunista (PC) por el operativo en Villa Francia, en el que figuras del PC y el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, exigieron total transparencia al Ministerio del Interior –liderado por la titular Carolina Tohá– sobre los motivos del procedimiento en el que Carabineros incautó armamento.

Vodanovic ha criticado duramente que el PC exiga explicaciones públicas al gobierno sobre diligencias que corresponden al Ministerio Público, también ha reprochado que intenten acusar que el procedimiento se trata de un montaje, tal como lo deslizó el diputado comunista, Matíaz Ramírez.

En una entrevista radial Vodanovic recalcó sus diferencias: “Cuando estamos enfrentando un escenario complejo en cuanto al crimen organizado, al terrorismo en algunas zonas y también respecto al narcotráfico, se hacen operativos importantes. Aquí el hallazgo de este llamado arsenal se produce en el contexto de una investigación por colocación de artefactos explosivos de larga data, por lo demás, conducido por la fiscalía”.

Y añadió: La fiscalía es la que tiene la potestad de darle instrucciones a las policías, de decretar diligencias. En consecuencia, el gobierno en esto no tiene ninguna participación. Por lo tanto, ahí es cuando yo hablo de una línea roja, de cómo se acusa al gobierno sin fundamento”.

En entrevista con Radio Agricultura, la presidenta del PS zanjó que “si hay fundamento tendrían que ser puestos en antecedentes de la propia fiscalía para acusar de un montaje. Esto es algo muy grave”.

En cuanto a la labor policial en el procedimiento que se realizó en Estación Central recalcó que “yo creo que estos no son temas pequeños, son temas de gran importancia y uno tiene que marcar una diferencia y tomar una postura. Yo no he escuchado la condena a la tenencia de armas, de elementos necesarios o suficientes para la fabricación de artefactos explosivos. Y esa es la línea que yo aludo como línea roja”.