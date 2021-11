Diputada Mix afirma que en julio advirtió a la directiva de Comunes que un colaborador de la campaña de Oliva a gobernadora había rendido boletas y facturas por más de 12 servicios al partido

Nuevos antecedentes se dieron a conocer este viernes en el marco del caso de millonarios pagos a asesores de la campaña a gobernadora regional, Karina Oliva (Comunes), durante los comicios de este año. La noche del miércoles Ciper dio a conocer que el equipo asesor de la actual postulante al Senado presentó ante el Servicio Electoral (Servel) boletas de honorarios por un total de $137 millones.

Una vez conocida la noticia, diversos personeros y figuras políticas del Frente Amplio y del conglomerado Apruebo Dignidad, salieron a criticar a Oliva. De hecho, el candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric, le quitó su apoyo en su periplo por la Cámara Alta -determinación a la que se sumaron otros partidos del sector-, además de calificar como “grave” la situación.

Pero no fue lo único, ya que al interior de Comunes también se generó una crisis. Primero fue la renuncia de su presidente, Jorge Ramírez, quien también salía mencionado en el citado reportaje recibiendo pagos por $16,2 millones; después la denuncia ante el Tribunal Supremo impulsada por algunos militantes y la determinación de congelar la militancia de Oliva y la de los otros involucrados. Y finalmente, desde la tienda dieron “libertad de acción” a sus militantes.

Pero hoy nuevos antecedentes se dieron a conocer dentro de esta trama, ya que la diputada Claudia Mix -quien va a la reelección en el distrito 8- aseguró en el matinal Mucho Gusto, que ya en julio habían advertido a la dirección de Comunes de ciertas “incongruencias” en la rendición de cuentas de la campaña a la gobernación de la RM.

“En julio hice una exposición en el Consejo General, donde no solo planteé mis diferencias políticas si no que además al revisar el balance del partido, que no conocía, me encontré con estas diferencias e incongruencias”, comenzó diciendo.

Consultada la actual diputada sobre las diferencias concretas que pudo detectar, aseguró que “habían contrataciones que no se sostenían. Incluso en el informe de Ciper aparece nombrada una persona que se llama Marcelo Riffo, que fue también parte de las cosas que observé en la rendiciones de la candidaturas que rinde el partido, del primer proceso de las candidaturas. Ahí aparece esta persona rindiendo más de 12 servicios, entre boletas y facturas en el balance del partido. A esta persona la cuestiono públicamente ahí en el consejo y los emplazo a decir qué especialidades tenía que es capaz de prestar servicios directos al partido”.

Mix aseguró que solicitó los antecedentes económicos de la campaña de Oliva -quien fue su jefa de gabinete por 6 meses- porque, a su juicio, el partido se había enfocado más la postulación de ella a la gobernación en desmedro de otras candidaturas.

“Hace meses venía manifestando mis diferencias internas, siempre lo manejamos a nivel interno el manejo de recursos y decisiones administrativas (...) hicimos llegar una carta a la dirección pidiendo un balance porque me sonaba que habían muchas inconsistencias, y pedimos tanto la renuncia del presidente como de la tesorera del partido”, indicó.

“Efectivamente nosotros no sabíamos ni conocíamos el detalle de rendiciones y manifestamos nuestra molestia e incomodidad, donde damos argumentos políticos de las decisiones tras las elecciones de mayo, donde se apoyó más a Karina, por lo que hicimos ver el daño político que le hacía al partido esa decisión”, agregó.

Según el relato de Mix, cuando plantearon el tema en dicho Consejo General “nuestra presentación no tuvo mucho eco”. Pero que “para todos fue sorpresa” los antecedentes revelados por Ciper, “porque no manejamos las rendiciones por candidato, por lo que nos dejó muy impactados”.

“Mi crítica es bastante clara y la sostengo hace meses, nuestras observaciones fueron al balance donde pedimos mucha información que nunca se entregó. Lamentablemente, al interior de los partidos se generan lotes internos entonces se cuadran tras una postura, donde una postura minoritaria pierde y yo perdí ahí. No hubo otra vía para hacer ver nuestra molestia y disconformidad. Nos chutearon con las elecciones. Para estar en política hay que elevar los estándares, de los partidos, de militancias y de candidatos. Voy a dar todo por el proyecto porque es superior a las Karinas Olivas y los (Jorge) Ramírez”, concluyó la parlamentaria del distrito 8.