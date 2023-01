Diputado Cristhian Moreira (UDI) anuncia que se abstendrá en votación de acusación constitucional contra Giorgio Jackson

El diputado UDI, Cristhian Moreira anunció este miércoles que se abstendrá en la votación de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson que se verá este jueves en la Cámara.

El líbelo fue impulsado por el Partido Republicano acusando al secretario de Estado de “abandono de deberes” y “faltar a la probidad”, entre otras faltas.

El gremialista comunicó su decisión tras un punto de prensa del partido a raíz de la decisión del también legislador UDI, Joaquín Lavín de abstenerse en la votación de la Comisión Revisora del líbelo contra Jackson que decidió, finalmente recomendar a la sala rechazar la acusación contra el secretario de Estado.

“Yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mi no me gusta el Gobierno, lo ha hecho mal, yo me voy a abstener, porque yo no soy partidario que porque le cae mal a una persona los tengamos que ejecutar, basta de eso”, planteó Moreira en el punto de prensa

“¿La comunidad qué es lo que quiere? -se preguntó- Que nosotros nos unamos y junto a las autoridades de gobierno podamos hacer las cosas que necesita la gente, sobre todo lo que es la delincuencia, que insisto, está matando a los chilenos”, agregó.

Minutos antes, el jefe de bancada de los diputados gremialistas, Jorge Alessandri había asegurado que 22 de los 23 legisladores del partido votarían a favor del libelo.

“Él se ha abstenido, estamos todavía conversando los detalles y esperamos que antes de la votación en sala, el diputado Lavín pueda ser convencido por estos 22 diputados de la bancada para votar a favor de lo que nosotros creemos que es una acusación que sí aporta, porque sí hubo problemas en la gestión de este ministro”, indicó.

Si bien en un comienzo el escenario parecía adverso para el titular de Desarrollo Social, en las últimas horas algunos legisladores de RN -5 hasta el momento- se inclinarían por rechazar el líbelo presentado por Republicanos- a lo que sumado la postura de Moreira y Lavín, podrían abrir un escenario positivo para Jackson.