Casio responde a Piqué ante supuesto patrocinio de la King’s League

Casio por fin se pronunció respecto a la polémica desatada entre Shakira y su ex pareja Gerard Piqué.

Todo comenzó la semana pasada, cuando la colombiana lanzó una sesión junto al productor argentino BZRP, donde vierte frases indirectas a su ex pareja, como “tanto que te las dabas de campeón / y cuando te necesitaba / diste tu peor versión”.

En el tema, Shakira acusa al ex futbolista por cambiar de pareja, parafraseando conocidas marcas y su valor respecto de otras: “Yo valgo por dos de 22 / cambiaste un Ferrari por un (Renault) Twingo / cambiaste un Rolex por un Casio”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la filial española de Casio respondió con una imagen de sus relojes y su distintivo sello resistente al agua. “Nos encanta que esto nos salpique”, se lee en el mensaje.

La versión de Piqué

Solo unas horas después, el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, se dejó ver en una transmisión en vivo de la King’s League. Allí dijo que Casio había llegado a un “acuerdo” de patrocinio con esa liga de fútbol.

“Casio nos ha dado relojes para toda la vida. La King’s League ha llegado a un acuerdo”, comentó Piqué al aire mientras repartía relojes al resto de participantes del show.

El fin de semana, falsos comunicados se hicieron pasar por la marca Casio y respondieron al ex futbolista. “Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales”, decía el documento con un membrete de la empresa, aunque en las cuentas oficiales no estaba tal información.

Rápidamente, Casio desmintió la advertencia a través de un breve mensaje.

“A raíz de lo sucedido durante los últimos días en redes sociales recordamos la importancia de verificar las fuentes de información”, se lee en un statement publicado el fin de semana por sus cuentas oficiales.

Piqué y Shakira

La respuesta oficial de Casio

Hoy, la firma japonesa finalmente aclara que no existe un acuerdo de patrocinio con Piqué ni la King’s League de su propiedad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Casio señala: “Hay un Casio para todo el mundo seas King, loba o el mismísimo Pikachu”.

A renglón seguido zanja: “Por eso no somos patrocinadores oficiales de ningún bando”.