Diputado Moreira (UDI) informa que se internó en un centro asistencial debido a “problemas de salud” adportas de votación clave por retiro de pensiones

El diputado UDI Cristhian Moreira, uno de los 13 parlamentarios que la semana pasada votaron a favor de la idea de legislar el retiro de pensiones de las AFP, anunció la tarde de este martes que se internó en un centro asistencial debido a los “problemas de salud” que ha presentado “hace un tiempo”.

Su anuncio se da adportas de la votación de mañana donde la Cámara de Diputados verá en particular la iniciativa, que busca que los afiliados puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales en el marco de la pandemia por el coronavirus.

“Cómo es de conocimiento público, desde hace un tiempo, he presentado problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados”, indicó Moreira en Twitter.

Para agregar luego: “agradezco sinceramente su preocupación, las muestras de afecto y sus oraciones”.

El parlamentario no explicó si hará uso de licencia o participará de la sesión de mañana vía medios telemáticos.

La semana pasada Moreira, durante la sesión donde se visó la idea de legislar el proyecto, sufrió un desmayo, según denunció en ese momento Andrés Celis (RN), debido a las presiones que habría recibido el parlamentario UDI por parte del gobierno para rechazar la iniciativa. Ese día fue atendido por personal de la Cámara, para posteriormente reincorporarse a la sesión.

El del diputado UDI es uno de los votos claves que el gobierno intenta revertir este miércoles en el Parlamento para que se rechace la iniciativa.

Esta jornada, en tanto, cuatro de los 13 diputados que votaron a favor, han anunciado que mantendrían su posición mañana en el hemiciclo.