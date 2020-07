Al menos cuatro diputados de Chile Vamos confirman que mantendrán su aprobación para el proyecto que permite el retiro de fondos de AFP

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara una serie de medidas para proteger a la clase media, fueron cuatro los diputados de Chile Vamos -del grupo que votó a favor la semana pasada del proyecto que permite el retiro de fondos de AFP- los que anunciaron que mantendrán su posición para mañana en la Cámara.

Uno de ellos fue el parlamentario de Renovación Nacional Andrés Celis quien aseguró que “siempre es bueno que la gente elija. Hay gente que está apremiada, endeudada. Valoro el anuncio del gobierno, pero quiero la libertad de que la gente pueda optar entre ese 10% por esta única oportunidad en medio de una pandemia y que ellos vean si también aceptan el crédito y los 500 mil pesos. Creo que hay que creer en la libertad, la sabiduría y la responsabilidad de la gente. Hay que saber lo que está sufriendo hoy la clase media y lo más vulnerables”.

Del mismo partido, el diputado Leonidas Romero, manifestó que el anuncio del gobierno “no es suficiente” y es “tardío”. Por este motivo, aclaró, “mantengo mi posición para la votación de mañana. Respecto del retiro del 10% estoy por apoyar a la gente que lo está pasando mal, no es ser populista y no es que me haya ido a la izquierda o la derecha. Mantengo mi postura política, soy militante de RN a mucha honra y estoy contento con el partido, pero no por eso me voy a tapar los ojos”.

Su par de RN Aracely Leuquén sostuvo que “hoy no podría votar de una manera distinta a la semana pasada. Eso sería una inconsecuencia con la ciudadanía, una ciudadanía cansada con la falta de credibilidad de la clase política, especialmente del Parlamento. Tengo máxima lealtad con el gobierno y con el Presidente Sebastián Piñera, pero hay veces que hay que fusionar y complementar las convicciones que me cuestionan tanto, con la representatividad de la gente”

El diputado Eduardo Durán de RN, en tanto, señaló que “algunos dicen pan para hoy y hambre para mañana y quiero informarles que hoy ya hay gente que tiene hambre. Hay cientos de ollas comunas en Lo Espejo, El Bosque y Pedro Aguirre Cerda y no los podemos defraudar. Por eso ratifico mi posición de aprobar la idea de legislar, nadie se puede restar de debatir soluciones cuando hay compatriotas sufriendo”.

Pese a esto, el timonel del partido, Mario Desbordes, indicó que los parlamentarios de su sector “están analizando la propuesta del Ejecutivo” y que “decisiones todavía no hay (...) Creo que podría haber una cantidad de diputados de Chile Vamos suficiente, dentro de los que aprobaron, para que este proyecto no continúe”.

Esta mañana comenzó en la sala de la Cámara la discusión en particular del proyecto -presentado por la oposición- después de haber sido aprobada el 8 de julio pasado con el respaldo de 13 parlamentarios oficialistas, lo cual provocó un duro quiebre al interior del sector.