Diputados de comisión de RR.EE. aprueban propuesta que respalda declaraciones del Presidente Boric por China

Los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados se enfrascaron en una discusión a propósito de la visita que el Presidente Gabriel Boric realizará en octubre a China.

En la sesión, el diputado del Partido por la Democracia (PPD) Raúl Soto valoró la postura del Presidente Gabriel Boric en torno al respeto irrestricto a los derechos humanos, descartando una imprudencia en cuanto a haberlo manifestado en la antesala de su viaje al país asiático.

“El Presidente ha actuado correctamente en materia de relaciones internacionales, ha sido prudente en las relaciones diplomáticas y ha sido consecuente en materia de derechos humanos. Creo que eso es algo que no podemos no compartir. No me parece que haya cometido una imprudencia en sus declaraciones respecto de lo que se le preguntó respecto de lo que iba a ser su gira a China en estas materias”, planteó Soto.

Boric aseguró en una entrevista con el Washington Post que la exigencia de respeto a los derechos humanos “aplica a todos los países del mundo”, incluido el gigante asiático.

El diputado Cristian Labbé, manifestó su intención de que la instancia emitiera una declaración respaldando el planteamiento del Presidente.

La diputada Nathalie Castillo, que asistió en representación de Carmen Hertz (PC), apuntó que Chile y China mantienen un canal de conversación oficial respecto a estos temas. “Yo no sé si sería oportuno realizar una misiva de nuestra comisión entendiendo también que las relaciones exteriores son una facultad exclusiva y excluyente del Presidente”, sostuvo.

“El pueblo de China tiene una historia distinta, no conoce la democracia como la conocemos nosotros, no sé si le interesa conocerla, no sé si le sirve, no tenga idea, pero nadie puede dudar que hay una gran civilización detrás de ellos”, planteó a su vez la diputada Ximena Ossandón.

La comisión que preside Tomás de Rementería votó la propuesta de apoyo a las declaraciones del Presidente Boric, tras no conseguir unanimidad para el acuerdo. Se aprobó por ocho votos a favor, uno en contra y una abstención.

La instancia acordó además realizar una sesión con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Por otro lado, a propósito de la salida de Bárbara Figueroa de la Embajada de Chile en Argentina, Cristian Labbé propuso invitarla para conocer el estado de las relaciones con el país trasandino.

Alberto Undurraga se manifestó a favor de esa posibilidad y planteó la opción de invitar también al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, para otra sesión.