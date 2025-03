Diputados de RN solicitarán comisión investigadora por falta de control financiero en Capredena

Los diputados de Renovación Nacional (RN) anunciaron este viernes que buscarán conformar una comisión investigadora en torno a las irregularidades y falta de control financiero detectadas por la Contraloría en la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena) a través de una auditoria.

La instancia parlamentaria buscará esclarecer el uso irregular de los recursos públicos de la institución que tiene como función principal el pago de pensiones y montepíos a personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de orden.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, entre los principales hallazgos, se verificó que Capredena no utiliza las cuentas de anticipo conforme a su finalidad y mantiene, al 31 de diciembre de 2023, pagos que no fueron justificados en el presupuesto por $18.121.571.645. Estos datos, explican, no poseen análisis, lo que impide determinar porque se originan dichos anticipos.

Asimismo, el Informe Final N° 361 de 2024 indica que Capredena no tiene un control de los recursos que paga por diversas operaciones del Centro de Salud y Rehabilitación y que luego deben ser reintegrados al sistema, lo que, hasta 2023 supera los $5.200 millones.

Otro punto señala que Capredena mantiene deudores pendientes de cobro de entre 2019 y 2023 por un monto de $13.763.611.366, entre otras irregularidades.

Ante lo anterior, el diputado Eduardo Durán, integrante de la bancada de RN, criticó duramente la gestión de Capredena, exigiendo explicaciones al gobierno.

“Es escandaloso lo que reveló la Contraloría en Capredena: más de $18 mil millones sin respaldo, deudas impagas desde hace décadas y una absoluta falta de control sobre los recursos públicos”, señaló.

Durán agregó que “no estamos ante simples errores administrativos, sino ante una gestión negligente que pone en riesgo los fondos de quienes han servido al país. Vamos a pedirle a la ministra de Defensa (Maya Fernández) que explique cómo permitirá que continúe esta negligencia, exigiremos sanciones inmediatas a los responsables y, desde Renovación Nacional, impulsaremos una comisión investigadora para llegar al fondo de estas irregularidades y lograr que los responsables rindan cuentas”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, la diputada Camila Flores, agregó que “la información que ha sido posible conocer por este informe que ha elaborado la Contraloría respecto de una serie de falencias de Capredena me parecen de la máxima gravedad”.

“Estamos hablando de montos millonarios, que esperemos la institución pueda esclarecer lo antes posible y que no se vean afectados sobre todo los usuarios de este sistema de Capredena. Me parece que las resoluciones finales, las observaciones finales que ha podido encontrar la Contraloría son graves y sin duda podrían acarrear consecuencias disciplinarias de quienes tienen a cargo la gestión de esta institución”, manifestó Flores.