Inicia sumario por falta de control financiero: Contraloría detecta deudas por sobre $13 mil millones en Capredena

La Contraloría General constató una serie de desórdenes financieros en una auditoría a la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena), una entidad que tiene como función principal el pago mensual de pensiones de retiro y montepío del personal en retiro de las Fuerzas Armadas.

“Debido a los antecedentes expuestos, la gravedad de los hechos, los montos involucrados y su reiteración, la Contraloría General de la República iniciará un procedimiento disciplinario para esclarecer las situaciones mencionadas y determinar así la responsabilidad administrativa de los funcionarios que hubieran participado en ellos”, indicó el organismo fiscalizador en una nota de su equipo de prensa difundida este viernes.

¿Qué fue lo que se detectó?

Según detalló la Contraloría, entre los principales hallazgos, se verificó que Capredena no utiliza las cuentas de anticipo conforme a su finalidad y mantiene, al 31 de diciembre de 2023, pagos que no fueron justificados en el presupuesto por $18.121.571.645. Estos datos, explican, no poseen análisis, lo que impide determinar porque se originan dichos anticipos.

Asimismo, el Informe Final N° 361 de 2024 indica que Capredena no tiene un control de los recursos que paga por diversas operaciones del Centro de Salud y Rehabilitación y que luego deben ser reintegrados al sistema, lo que, hasta 2023 supera los $5.200 millones.

No recuperar estos pagos genera que estos se financien con recursos destinados para otros fines, lo que además implica un riesgo de no detectar irregularidades oportunamente, precisan desde el órgano fiscalizador.

Otro hallazgo se refiere a que el servicio mantiene un saldo de ingresos pendientes de recuperación de $2.692.844.081, sin haber acreditado gestiones de cobro ni mantener medidas que permitan llevarlo a cabo. Se trata, por ejemplo, de imposiciones y licencias médicas por recuperar.

La Contraloría también detectó que Capredena mantiene deudores pendientes de cobro de entre 2019 y 2023 por un monto de $13.763.611.366.

Por otro lado, se constataron deudas que no se cobraron por $9.608.563.394, contraídas hace varios años que, considerando el tiempo transcurrido, estarían prescritas, señala el informe. Además, carece de detalles, respaldo y análisis de su composición.