Ministra Orellana desliza crítica a Tohá: “Al menos yo, siempre he tenido la lealtad como un valor del trabajo en equipo”

Tras su salida del ministerio del Interior y Seguridad Pública para asumir una carrera presidencial, Carolina Tohá, entregó unas palabras que por varios al interior del Gobierno fueron interpretadas como un cuestionamiento al Frente Amplio y a los dirigentes más jóvenes del oficialismo. Y este viernes, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se hizo cargo de esas declaraciones y deslizó una crítica a la exjefa de gabinete de Gabriel Boric.

Al abandonar palacio, tras dejar la cartera de Interior, la ahora carta presidencial PPD señaló que: “Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también”, añadiendo que “soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo (...) ese progresismo tiene la vocación de construir mayoría y unidad. Ese progresismo es capaz de escuchar, por encima de dictar o pontificar”, sostuvo.

Esas palabras no fueron bien recibidas en un sector del oficialismo y algunos analistas lo interpretaron como un desmarque a la generación que representa el propio Mandatario.

Este viernes, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue consultada al respecto, y si bien sostuvo no sentirse aludida por las palabras de Tohá planteó que: “Yo creo que hoy día la coalición de gobierno es amplia. A mí no me cae ese fallo. Y además, al menos yo, siempre he tenido la reciprocidad, la lealtad, como un valor del trabajo en equipo. Y por lo tanto, yo le deseo lo mejor a la exministra Tohá en su trabajo”, manifestó en radio Universo.