Diputados Demócratas impulsan proyecto de ley para fijar piso de $30 mil para las cuotas de devolución de las isapres

Mediante un proyecto de ley que modifica la ley corta de las isapres, parlamentarios del partido Demócratas buscan que se fije en 0,8 UF (cerca de $30.000) el monto mínimo de la cuotas que deben pagar mensualmente las aseguradoras en el marco del proceso de devolución de los recursos excedentes.

Esto, tras las críticas surgidas luego de que las isapres enviaran a sus usuarios notificaciones informando los métodos de devolución, especialmente debido a los bajos montos que los afiliados recibirán cada mes, los cuales, en la mayoría de los casos, son menores a mil pesos. Esto, ya que la legislación otorga a las aseguradoras privadas un plazo de hasta 13 años para el pago de las deudas.

“Creemos que la ley corta de isapres se aprobó de manera apresurada, en una indicación de la comisión mixta, y finalmente los montos de devolución para los cotizantes son irrisorios. Estos excedentes deben ser devueltos en cuotas mucho más altas, por lo que, mediante un proyecto de ley, hemos establecido en 0,8 UF la cuota mínima de devolución”, señaló la diputada y jefa de la bancada Demócrata, Joanna Pérez.

Agregó que “este proyecto también permitirá acortar el tiempo de la devolución, pero, por sobre todo, hemos incluido una exigencia en la ley para que no haya retiro de utilidades mientras no se paguen los excedentes. Esto permitirá que las isapres aceleren la devolución, generando un pago mínimo que, al menos, garantice algo a los cotizantes y no sea una burla”.

Por su parte, el diputado Víctor Pino indicó que “el gobierno del Presidente Gabriel Boric debe asumir su responsabilidad en la situación de las isapres, donde lamentablemente muchos usuarios están recibiendo, con suerte, 300 pesos como compensación. Esto nos parece realmente denigrante, y por ello, como bancada Demócrata, estamos solicitando al Presidente que, a través de un proyecto de ley, se establezca un piso mínimo de 0,8 UF”.

“Esta medida busca paliar en parte la grave situación que enfrentan los usuarios de las isapres. Creemos que es necesario que el Ejecutivo se haga cargo de este proyecto para dar respuesta a las necesidades de las personas”, sentenció.