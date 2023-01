El áspero enfrentamiento del PPD y el PS con Latorre y la solicitud de “fair play” de La Moneda al oficialismo

“¿Acaso no conocen el teléfono?”.

En plena reunión del comité político ampliado de La Moneda, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, pidió este lunes la palabra para expresar su profunda molestia con su par de RD, Juan Ignacio Latorre. La líder de esa colectividad apuntó sus dardos directamente al senador -quien se encontraba en la otra punta de la mesa del salón Memoria y Democracia, donde se reúnen tradicionalmente- para transmitirle su enojo por las declaraciones que el viernes había emitido en entrevista con La Tercera PM.

El dirigente del Frente Amplio aseguró que si el Socialismo Democrático quería mayor “representación en el gabinete, debe responder al Presidente e ir en una lista única”, lo que cayó como un balde de agua fría en ese sector y tensionó aún más los ánimos al interior de los partidos de gobierno, los cuales llevan semanas de enfrentamientos en medio de las negociaciones por un pacto electoral de cara a las elecciones para el Consejo Constitucional.

Piergentili, según presentes, advirtió que era una falta de respeto y de fraternidad advertir esas cuestiones por la prensa y no en privado. Asimismo, reclamó que ninguno de los dirigentes de Apruebo Dignidad ha tomado el teléfono para preguntarle directamente por qué su partido optó por competir en dos listas -y no en una- para esos comicios.

La timonel del PPD -partido que reafirmó su postura de no concurrir a una lista única el sábado en su consejo nacional y que fue respaldada por el expresidente Ricardo Lagos- recalcó que era inaceptable que si se quería construir unidad salieran a “pegar” de esa forma por los medios. De igual forma, advirtió que si su directiva estaba incurriendo en un error al defender la tesis de las dos listas, ella misma pondría su renuncia a disposición tras los comicios, pero que -sincerando el escenario de que no habrá lista única- pedía respeto por la autonomía de su colectividad.

A sus palabras se sumó la líder del PS, Paulina Vodanovic, quien -según presentes- subió aún más el tono. La socialista también reclamó al Frente Amplio en general por sus formas, advirtiéndoles que las confianzas y los diálogos en política no se hacían a través de Twitter. Esto, por las críticas que emitió el diputado Gonzalo Winter (CS) en esa red social.

La comisión política del PS, en todo caso, tiene que resolver en las próximas horas si, en un escenario de dos listas, se irá con el Socialismo Democrático o con Apruebo Dignidad.

“Aquí no hay encrucijadas. Nosotros tenemos que tomar decisiones que tienen que ver netamente con lo electoral en este momento. Estamos tratando de buscar la unidad en una lista y, si no, la unidad y el trabajo unitario en dos listas. Por lo tanto, ese va a ser nuestro esfuerzo (...). Lo que sí está claro es el apoyo de todo el PS y la lealtad con el gobierno, el apoyo al Presidente Boric”, dijo Vodanovic a la salida de la reunión.

A su vez, Piergentili aseguró que en la discusión al interior del comité político “desdramatizamos el que existan dos opciones, porque ninguno de los partidos ha puesto en cuestión jamás su lealtad al gobierno y a las reformas que ha planteado el gobierno. Para nosotros no hay retrocesos, porque ya tomamos una decisión colectiva de los órganos democráticos del partido, de modo que hoy día la discusión es, para el partido amigo del PS, en qué lista va a ir y desdramatizar porque ya van a existir dos listas. (…) Seguir hablando de dos listas es poco realista”.

“Nosotros hemos avanzado en lo que hemos podido dentro de las dos coaliciones para una alianza de gobierno. Pero para volvernos una sola coalición, por cierto que falta mucho camino por recorrer: programático, político, afectivo”, agregó.

En medio de la tensión oficialista, el secretario general del PS, Camilo Escalona -quien estaría inclinado por pactar con Apruebo Dignidad en caso de que no logren un acuerdo por una lista- subió el tono respecto de la postura adoptada por el PPD. En entrevista con CNN Chile, Escalona indicó que “el Socialismo Democrático tiene su pilar principal en nuestro propio partido, no existe si nosotros no participamos”.

Por otro lado, durante el comité político, según presentes, también se planteó la posibilidad de hacer pactos de omisión para evitar profundizar la fragmentación oficialista. “Es una alternativa que está sobre la mesa. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo hasta el final de una lista lo más amplia y unitaria posible, sobre la base de compromisos programáticos y acuerdos constitucionales programáticos también y es algo que, incluso hemos conversado con la DC. La DC está en esa disposición y tenemos que analizarlo. Obviamente implica coordinación”, dijo a la salida Latorre.

Otro de los puntos que se abordaron en el comité político fueron las presiones que existen para que el Presidente realice un cambio de gabinete. “Hay muchas vocerías que están pidiendo hace rato cambio de gabinete, que tenía que haber un cambio inminente en enero, antes del receso (legislativo). La verdad es que lo que conversamos también en el comité político es que esas decisiones son del Presidente de la República y que el andar pauteando por los medios al Presidente con respecto de cambios de gabinete, respecto de mayores equilibrios en el cargo, es algo que es contraproducente”, agregó el timonel RD.

Por la tarde, luego del comité político, los presidentes de los partidos del Socialismo Democrático volvieron a reunirse. En la instancia, según algunos de los asistentes, se intentó convencer al PPD de ir en lista única, no obstante, otras versiones lo descartan.

El mensaje de las ministras

Ante el áspero diálogo, según las mismas fuentes, las ministras del comité político -lideradas por Carolina Tohá (Interior)- pidieron que estos temas pudiesen resolverse fuera de esa instancia, aunque llamó al oficialismo a un mayor “fair play”, cuidando más el trato.

“Nos dijo que independiente que fuéramos en dos listas lo importante era fortalecer la alianza de gobierno y que eso era algo que estaba hablado con el propio Presidente”, sostiene -en privado- un timonel oficialista.

Según uno de los presentes, la ministra Tohá enfatizó que los partidos tenían que resolver sus problemas de forma privada y que eso está al margen del gobierno.

En el gobierno han buscado en las últimas horas desdramatizar una eventual división entre las dos coaliciones de gobierno, escenario que proyectan como más probable, evitando así también exponer el liderazgo del Presidente Gabriel Boric, quien se ha jugado por la opción de una única nómina.

De hecho, hasta el viernes, según fuentes oficialistas, hizo gestiones para evitar un escenario de división entre sus coaliciones de cara a los comicios de mayo. “Nosotros fijamos una posición. Tuvimos una opinión, pero vamos a respetar y no cabe otra opción que respetar la decisión que tomen”, dijo Camila Vallejo (Segegob) en su vocería tradicional de los lunes.

En esa misma línea, el representante del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que “me parece sabia la decisión que tiene el Presidente y del gobierno de trasladar este debate a los partidos políticos, que son los que al final van a poder resolver cualquiera de los desenlaces que esto tenga”.