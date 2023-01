Juan Ignacio Latorre (RD): “Si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir una lista unitaria”

El PS y el PPD -ambas colectividades del Socialismo Democrático- tendrán sus instancias partidarias para definir sus posturas respecto a los pactos electorales de cara a la elección de constituyentes. Mientras los socialistas ratificarán su intención de ir en una sola lista que incluya a Apruebo Dignidad, el PPD hará lo propio, pero para ir separados. En la antesala de esas instancias, el presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, advierte que los partidos deben ser consistentes con el llamado que ha hecho el Presidente Gabriel Boric respecto a competir de forma unitaria.

Mañana tanto el PS como el PPD resolverán en sus consejos si van en una o dos listas. ¿Qué espera de esas jornadas?

Nosotros hemos discutido largamente esto como RD, definimos la disposición de una lista unitaria para enfrentar el nuevo proceso constituyente. Espero que tanto el PS como el PPD, que son partidos importantes que forman parte de la alianza de gobierno, apunten en esa dirección. Obviamente que acá no se puede forzar u obligar a nadie, pero es lo que me gustaría que ocurra.

Ambos partidos se han visto algo enfrentados. El PPD ha sido tironeado por el gobierno, que advierte que podría provocarse una crisis a nivel político si el oficialismo se separa en dos listas. ¿Ve como algo catastrófico que el oficialismo se divida?

No, yo no hablaría de catástrofe ni crisis. Hay cosas más graves que le preocupan a la ciudadanía. Sí considero que sería contrariar una voluntad expresada en el último cónclave, también por el Presidente Boric, que ha pedido ir en una sola lista. Es una elección muy importante, probablemente la última oportunidad que tengamos en este ciclo político de redactar de manera democrática una nueva Constitución. Este es un proceso que no está garantizado su éxito y, por tanto, la mayor unidad posible es la que permite garantizar no solo un buen resultado electoral, sino que también enfrentar unidos todo el proceso.

Sobre lo que señalaba en un comienzo. ¿Se pone en riesgo la composición de la alianza al dividir al oficialismo en dos listas?

Se tensiona, se divide innecesariamente. Se generan polémicas y la disputa se vuelve hacia adentro, con declaraciones que inevitablemente van a ser públicas en el fondo, como el caso del senador Giradi, cuando dice que la lista del oficialismo sería la “lista del indulto”, entonces después Teillier responde que la lista de Girardi podría ser la “la lista de SQM”. Bueno, todo ese tipo de cosas lo único que hacen es generar una disputa al interior de las fuerzas oficialistas.

¿Percibe hostilidad sobre algunos personeros del Socialismo Democrático que están muy encerrados en la postura de una lista?

Lo que he visto es que al menos dos partidos de la alianza de gobierno han hecho una puesta en escena pública respecto de diferenciarse e ir en una lista separada, que son el PPD y el PR. En el PS he visto mucho más la voluntad y la reflexión en torno a la unidad del oficialismo, incluso, invitando a la DC a ser parte de la lista sin que eso implique necesariamente entrar al gobierno. Habría que preguntarle al PPD, al PR cuáles son sus preocupaciones de fondo respecto de no ir en una lista.

En caso de separarse en dos listas, ¿espera que el PS haga alianza con AD?

Soy respetuoso en las definiciones de otros partidos. Soy presidente de uno, por tanto, no me voy a meter en las internas, pero algo que hemos venido conversado nosotros hace tiempo en RD y FA es que es necesario ir construyendo un tronco común del progresismo, de las fuerzas progresistas (...). Tenemos desafíos históricos muy importantes: la redacción de una nueva Constitución, el programa de gobierno, la proyección de las fuerzas progresistas para adelante, en un escenario donde no está garantizada la defensa de nuestras ideas, donde vemos que la extrema derecha puede ir ganando terreno. Entonces, hoy en día tenemos más sintonía y cosas que nos unen con esa tradición socialista que cosas que nos separan.

En las últimas semanas desde el PS se ha enfatizado que hay un desequilibrio entre las coaliciones, particularmente en referencia a la subsecretarías. ¿Cómo se toma eso?

Efectivamente hay más subsecretarías de AD que de SD y eso se puede expresar en algunos cargos y esa fue la configuración inicial con la que partió este gobierno en marzo de 2022 (...). En esta coyuntura, me parece que si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir una lista unitaria. De lo contrario, la gente quedaría muy confundida al ver que, al mismo tiempo quieren tener mayor equilibrio, mayores cargos, mayor representación, las fuerzas oficialistas se dividan y le hagan daño al gobierno.

¿El Socialismo Democrático quedaría en un pie incómodo para seguir pidiendo mayor representatividad después de haber decidido ir en listas separadas?

Claro. Otro caso es la DC, que toma una postura de quedarse fuera del gobierno. Por tanto, la DC tiene todo el derecho de construir una lista que se diferencie del gobierno. Pero distinto es partidos que forman parte de la alianza de gobierno sigan en ese camino y al mismo tiempo pidan mayor representación en el gobierno. Eso me parece que es inconsistente y que además confundiría a la ciudadanía.

Usted sugirió que un ajuste de gabinete debería ser en marzo, para hacer las cosas con calma. ¿Qué tan profundo debe ser ese cambio?

Hay quienes plantean que el cambio de gabinete debería ser ahora mismo, la próxima semana. Yo soy de la idea de no pautear al Presidente por la prensa, de no meterle presión. Conociendo el Presidente, él se toma su tiempo, evalúa, no le gusta este tironeo o estas presiones por la prensa. Por tanto, me parece que los partidos que formamos parte de la alianza de gobierno estamos a disposición del Presidente, estamos acá para colaborar. Nosotros como Revolución Democrática nos sentimos muy comprometidos con el Presidente Boric. Vamos a estar con él en las buenas, en las malas y a disposición de colaborar. El Presidente Boric permanentemente está evaluando el desempeño de sus ministros y subsecretarios para poder proyectar bien un cambio de gabinete, no hacerlo a presión o por goteo o por presiones mediáticas o por las encuestas. Aquí hay un diseño mayor que tiene que ver con cómo recuperar agenda, cómo llevar adelante el programa.

En consideración del reclamo del PS sobre que existe un desequilibrio, ¿usted está dispuesto a arreglar eso, aunque implique disminuir los cargos que ocupa RD?

Esto no es algo que pase por mí. Son definiciones del Presidente.

¿Cómo evalúa el desempeño del comité político? ¿Haría ajustes ahí?

Es un comité político con harta potencia, con un liderazgo de la ministra Tohá que ha sobresalido en términos de presencia, ha destacado. En las cuestiones gruesas hay un buen comité político. Donde veo que hay algunas dificultades a corregir es en las decisiones que se toman en el comité político después, a la hora de implementarse, puede haber ahí en la cadena operativa problemas de gestión.

¿Como en qué situación?

No se me ocurre ahora algún ejemplo concreto. Pero en el fondo, lo que uno ve es que la implementación a veces no se ve bien aspectada o del todo positiva.

¿Cree que hay posibilidad de que se recupere el relato del gobierno?

Sí. Esto se ha conversado en el comité político, hay una preocupación por recuperar agenda, relato, por superar la contingencia negativa que se da por errores, a veces por los movimientos que hace la oposición. Hay que hacer la autocrítica también. A veces las propias declaraciones o decisiones de nuestro sector también generan consecuencias que perjudican en lo cotidiano la gestión del gobierno.