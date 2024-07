El cortocircuito en Puente Alto de Chile Vamos y el tira y afloja que continúa con los republicanos

Entre candidatas a alcaldesas y gobernadoras se pudo ver al fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, ayer en la tarde, con el objetivo de empezar a cerrar las negociaciones de cara a las elecciones municipales del próximo 27 de octubre.

Allí, en la sede de la colectividad, el excandidato presidencial aseguró que “estamos para mucho más que la disputa electoral por una región, por una comuna, por una circunscripción. Y el llamado es, a las distintas fuerzas políticas, a practicar más que a predicar”.

Y es que a solo tres días de que se cierre el plazo para inscribir a los candidatos que llegarán a los comicios municipales, en republicanos y Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) se mantienen nudos por resolver.

En la coalición, eso sí, la situación se volvió más compleja. De hecho, ayer se abrió un nuevo flanco que tensionó al máximo al sector: el actual alcalde de Puente Alto, Germán Codina, aseguró -en entrevista con La Tercera (ver página 22)- que la candidata a reemplazarlo en la comuna, la exministra Karla Rubilar, el 11 de julio le notificó que “no sería candidata por Puente Alto y me dejó bloqueado en WhatsApp”.

Así, el jefe municipal, quien fue uno de los principales impulsores de su candidatura, reconoció un quiebre con la exministra, aseguró que ya no cuenta con su respaldo y que ella debería ser carta para competir por la gobernación de la Región Metropolitana.

El episodio generó la molestia de Rubilar, quien no se refirió directamente a Codina. La exministra se contactó con la directiva de RN para transmitirles que se mantendría como candidata a Puente Alto, descartando la opción de ir a la gobernación metropolitana, donde la coalición todavía no tiene una candidatura.

“Durante estas semanas he recibido, además, el ofrecimiento formal para ser candidata a la gobernación metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección. Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida (...), lo cierto es que después de conversar con mi familia, con amigos e incluso yo que soy creyente, de pedirle ayuda a Dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto”, dijo Rubilar en un video que difundió por sus redes sociales.

Santiago 11 de abril 2024. La directiva de Renovacion Nacional se refiere a la negociacion del pacto de ChileVamos tras inscripcion de primarias y presenta a sus candidatos a alcaldes de la region metropolitana para estos comicios Dragomir Yankovic/Aton Chile

Al respecto, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, aseguró que Rubilar “siente que tiene que seguir involucrada junto con los vecinos de Puente Alto. Así es que en RN queremos agradecer este gesto”.

Así, a Chile Vamos le resta resolver algunos nudos internos, entre ellos, quién será la carta que llevarán para la gobernación en la Región Metropolitana.

Junto con Rubilar, el bloque también sondeó la opción de la exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza y a la exparlamentaria Marcela Sabat, sin embargo, ninguna habría querido aceptar ser candidata. En esa zona, el Partido Republicano lleva a la exministra Macarena Santelices.

Junto con esa región, los republicanos disputarán la mayoría de las gobernaciones, argumentando que existe la segunda vuelta y que no está en riesgo que se pierda ante la izquierda.

A Chile Vamos también le falta contener y lograr bajar la candidatura de Aldo Duque (indep.), quien amenaza al exministro Mario Desbordes (RN) en su postulación como alcalde en Santiago.

En el bloque esperan que Duque desista de su postulación, algo que en el sector aseguran se podría concretar el lunes, pese a que el abogado ya cuenta con las firmas para llegar a la papeleta.

En la coalición aseguran que la idea es cerrar la lista de candidatos antes del mediodía del lunes, con el objetivo de evitar inscribirlos a última hora. Sin embargo, eso dependerá de la negociación pendiente que tienen con republicanos. La principal disputa con ellos es por la alcaldía de Concepción.

La colectividad fundada por José Antonio Kast lleva como postulante a James Argo, mientras que en la UDI insisten con Valentina Pavez van Rysselberghe -hija de la expresidenta del partido Jacqueline van Rysselberghe- como carta para liderar la municipalidad.

De todas formas, en la derecha creen que sí o sí en algunas alcaldías habrá competencia con los republicanos. De hecho, en Chile Vamos esperan que eso ocurra en al menos 20 comunas, mientras que desde la tienda fundada por Kast transmiten que su lista de candidatos se encuentra prácticamente cerrada y que -de no ocurrir nada extraordinario- tendrían cartas en un total de 60 comunas.

Pese a eso, durante los últimos días ambos sectores han intentado realizar gestos para ir destrabando las negociaciones. En el partido liderado por Arturo Squella, por ejemplo, cedieron Viña del Mar y Recoleta, donde llevaban a Antonella Pecchenino y a su secretaria general, Ruth Hurtado, respectivamente.

En Chile Vamos, por su parte, bajaron a su candidato por Valparaíso, Leonardo Contreras (RN).

28.03.2024 RUTH HURTADO FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

En este contexto, ayer Kast aseguró que “la unidad no sólo se predica, sino que se practica, y el Partido Republicano ha llegado para marcar la diferencia (...). Ruth lo ha demostrado, Antonella Pecchenino lo ha demostrado, el Partido Republicano lo muestra día a día, nuestro interés es Chile y no una elección”.

Así, el exabanderado apuntó directamente a la forma en la que ha negociado Chile Vamos.

Kast, según transmiten en el partido, ha tenido un rol relevante al interior del comité electoral republicano -órgano del cual participan Squella, Hurtado, Cristián Valenzuela, el diputado José Carlos Meza, entre otros-.

Además, recalcan que todos los postulantes de la tienda cuentan con la venia de Kast.

Al interior de Chile Vamos, por otro lado, esperan que la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, se involucre en los principales nudos dentro de la coalición, rol que ha mantenido a lo largo de todo el proceso.