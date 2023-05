El costo de la separación en el oficialismo: les fue peor de lo que esperaban

“¡Chi-chi-le-le-le, Unidad para Chile!”. Con el objetivo de intentar dejar de lado el derrotismo y distender el tenso ambiente, pasadas las 19.30, el pacto que agrupa a los partidos de Apruebo Dignidad, el Partido Socialista y el Partido Liberal, hizo una especie de arenga en uno de los salones de la sede del PS, donde se agruparon los principales dirigentes para esperar los resultados de las elecciones de consejeros constituyentes.

Si bien esa fue la señal pública que dieron ante la prensa que se encontraba apostada en el lugar, en privado transmitían que el ambiente no estaba para celebraciones y los resultados estaban a la vista: la derecha del Partido Republicano logró instalarse como con la colectividad con más escaños del Consejo Constitucional, obteniendo 22 cupos, según el último conteo del Servel.

Así, el trago amargo de las elecciones constitucionales de este domingo era algo que, dicen, no se podía evitar. Y es que los resultados fueron para muchos dirigentes de los partidos de gobierno peores de lo que esperaban, ya que como sector no lograron obtener ni 21 escaños, que eran los necesarios para tener una suerte de veto en el futuro órgano redactor. Alcanzaron solo 17 cupos.

Eso sí, a diferencia de la otra lista oficialista, Todo por Chile -que agrupa al Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical y la DC- los resultados fueron evidentemente mejores. Esto, porque ese pacto no logró obtener ningún escaño. Lo que significó además que -tras décadas- esas tres colectividades no tengan representantes en un hito electoral.

Ahí, la carga mayor de esa derrota la tuvo la timonel PPD, Natalia Piergentili, quien fue la principal figura que se la jugó, a contrapelo de lo que pidió el Presidente Gabriel Boric, para que el oficialismo compitiera en listas separadas.

Así, a la misma hora en que Unidad Para Chile hacía su arenga, Piergentili -quien se encontraba con su lista esperando los resultados en la sede de la decé- según su entorno estaba afectada por el mal desempeño electoral y preparando su discurso. En la mesa, de hecho, a esas alturas había dirigentes que hablaban de una eventual renuncia a la cabeza de la colectividad, lo que finalmente no ocurrió, al menos en esta jornada.

“PPD,Partido por Desaparecer”, comentaban entre risas y cuentas por pasar, algunos socialistas respecto a esa colectividad. Esto, porque en el pacto Todo por Chile le atribuyen la responsabilidad a ese partido de no alcanzar los escaños necesarios para tener “poder de veto”.

Piergentili -junto a el timonel de la DC, Alberto Undurraga y su par de los radicales, Leonardo Cubillos- realizó cerca de las 21.00 un punto de prensa. Ahí, reconocieron la derrota.

“Yo le tengo mucho respeto al pueblo de Chile que hoy día eligió democráticamente a sus representantes puede que el resultado no me guste o que para nosotros no haya sido el deseado, pero no significa que antes de que empiece este nuevo Consejo Constitucional nos pongamos en una trinchera”, dijo la líder del PPD.

La directiva de ese partido, en todo caso, se reunirá este lunes, a las 18.00, para abordar el futuro de la colectividad.

Un poco antes, la lista de Unidad para Chile también hizo una declaración a la prensa, donde no hubo autocríticas. “El objetivo nuestro como lista es reafirmar nuestra convicción de que Chile necesita una nueva Constitución y Chile requiere que se respeten las 12 bases que construimos en unidad con otras fuerzas democráticas y que esperamos poder tener dentro de este año un proyecto de Constitución que consagre por fin un Estado social y democrática de derecho”, sostuvo la timonel del PS, Paulina Vodanovic.

Una compleja puesta en escena de unidad

Que las cartas ya están echadas, que hay que esperar la composición final y que sería un mal resultado. Eso transmitían desde la mañana de este domingo entre los partidos del oficialismo dando cuenta de la frustración y las bajas expectativas que tenían respecto de las elecciones de consejeros constitucionales que se desarrollaron durante la jornada.

Y es que esa sensación estaba instalada hace semanas en el bloque, donde temían volver a repetir el escenario de derrota del plebiscito del 4 de septiembre, cuando el Rechazo arrasó con un 62% de las preferencias, lo que obligó a Boric a realizar un ajuste en su gabinete e intentar construir un nuevo relato para su administración.

En el oficialismo los ánimos estaban tensos desde hace días. Pese a que en las últimas horas se intentó que “Todo por Chile” acudiera hasta la sede del Partido Socialista (PS) a esperar los resultados junto a “Unidad para Chile” la idea no flotó. Conocedores del intento de unidad entre las dos listas oficialistas más la Democracia Cristiana -hoy fuera de los partidos de gobierno- señalan que Vodanovic llamó el pasado jueves al líder decé, Alberto Undurraga. Pese a las gestiones, ni el PPD ni los radicales estuvieron de acuerdo. Ambos partidos se trasladaron a la decé para el conteo de votos.

“Cada pacto va a esperar en distintos lugares, pero eso no quiere decir que no tengamos un ánimo de trabajo conjunto”, justificó Vodanovic, al llegar a la sede socialista para esperar los resultados, intentando bajar el perfil a la fallida apuesta.

Si bien el PPD y los radicales son partidos del oficialismo, la colectividad encabezada por Piergentili lideró la “asonada” por las dos listas.

La decisión, expresada como principal argumento por la presidenta del PPD -y candidata al nuevo órgano por la Región Metropolitana, quien no salió electa- apuntaba a “ampliar la base de apoyo del gobierno”, captando el voto de centro abandonado, según su análisis, tras el apabullante triunfo del Rechazo el pasado 4-S.

Una determinación que reafirmó este domingo en la mañana, cuando asistió a votar. “Nosotros hicimos una apuesta política”, sostuvo.

Pese a que la jefa de Interior, Carolina Tohá, citó uno por uno a los dirigentes oficialistas para establecer un relato unitario tras los resultados, a la luz del desempeño electoral, en Apruebo Dignidad admiten -en privado- que les podría haber ido mejor con todos los partidos del bloque aglutinados. Por lo mismo, sindican a Piergentili como uno de los principales rostros responsables del fracaso del sector.

Carolina Tohá

Así, con sedes distintas para esperar los resultados, los timoneles de los partidos de ambas listas empezaron a llegar. En la decé, uno de los primeros en hacerse presente fue su presidente, quien arribó a las 18.00. Un poco más tarde hizo lo propio el timonel de los radicales, mientras que Piergentili llegó a las 19.00.

En la sede socialista, por otro lado, la primera en instalarse también fue la dueña de casa: Vodanovic, mientras que a las 19.00 lo hizo su par de RD, Juan Ignacio Latorre. Más tarde, a las 19.25, llegó Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, el partido en que milita el Presidente Boric.

Pasadas las 20.00, y ya con los resultados decantados, ambas listas del oficialismo se contactaron para dar intentar nuevamente tener una puesta de escena de unidad. Así, acordaron que Apruebo Dignidad, el PS y el PL se trasladarían a la DC a las 21.20. Y así lo hicieron. Mientras, hasta la sede socialista comenzaron a llegar militantes de Convergencia Social. Y es que allí se encontraba el consejero electo, Yerko Ljubetic.

Entre las figuras del partido, llegó la exdirectora sociocultural de La Moneda y pareja del Presidente Boric, Irina Karamanos; la comisionada experta Antonia Rivas y el comisionado presidencial para temas indígenas, Víctor Ramos.

Integrar a la DC

La visita de los dirigentes de Unidad para Chile no fue casual. En parte, tuvo que ver el llamado que hizo Tohá a los dirigentes oficialistas a cuidar el tono de las declaraciones al calor de los resultados. Si durante la semana hubo dichos cruzados -particularmente desde el Frente Amplio- a la opción tomada por el PPD de competir en dos listas, se optó por un gesto unitario. La visita de los dirigentes desde el PS a la DC fue coordinada entre el vicepresidente socialista Arturo Barrios y el secretario general del PPD, José Toro Kemp.

Ya al interior, en el segundo piso de la Democracia Cristiana, Ibáñez -en diálogos a los que tuvo acceso La Tercera- tomó la palabra y apuntó a resguardar los “mínimos civilizatorios” consagrados por los partidos como el PPD o la DC tras la recuperación de la democracia. En ese contexto, aprovechó de hacer una invitación a la unidad -incluyendo a los decé- en los próximos desafíos electorales.

“Hoy tenemos un desafío que nos excede a todos por partecillas, tenemos el desafío de que los mínimo civilizatorios que ustedes (en referencia a los partidos de la ex Concertación) también consagraron en la República no retrocedan. Nosotros estamos a disposición de ustedes para que no retroceda ese mínimo civilizatorio”, dijo en esa instancia.

Lo propio hizo el secretario general del PS, Camilo Escalona, quien comentó que “es mi convicción en que nos tenemos que reagrupar. Si no se produce el reagrupamiento de un amplio bloque democrático, la ultraderecha va dominar el país sin dificultades, porque Chile Vamos se va a ir detrás del Partido Republicano”. Más tarde, profundizó en CNN que “en mi opinión, el gobierno debiese hacer esfuerzos por incorporar a la DC al gobierno, aunque no se incorpore a la alianza de gobierno propiamente tal, pero sí que pudiera incorporar a alguna figura importante significativa del mundo o del espacio que ha ocupado tradicionalmente la DC (...)”.

Entre los comunistas, tomó la palabra el dirigente Juan Andrés Lagos, quien insistió en una correlación de fuerzas del progresismo unida. “Se vienen encima las municipales (...), entramos en un ciclo electoral que todos sabemos la importancia que tiene para lo que viene después, las presidenciales. Entonces, no tenemos tampoco tanto tiempo para hacer ejercicios que podrían derivar en una dispersión”, señaló al interior en diálogos a los que tuvo acceso este medio.

Pero más explícito fue el timonel de Comunes, Marco Velarde, quien habló -derechamente- del ingreso a la alianza de gobierno de la Democracia Cristiana y, eventualmente, al gobierno. “Nos necesitamos más unidos que nunca. Y me parece una buena señal estar aquí, en la DC, porque yo creo que necesita la DC estar en el gobierno y apoyar al gobierno. Y eso es una posición personal, pero creo que necesitamos los demócratas respaldar al gobierno, no porque es el gobierno del presidente Boric, porque el gobierno que está poniendo una línea de fuego (...) a la gente que no quiere diálogo, que no quiere acuerdo”, declaró durante la reunión.