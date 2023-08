El desmarque del consejero Eluchans con el Partido Republicano que sorprendió a sus pares de la UDI

Con el expresidente Ricardo Lagos sentado a su izquierda, el consejero Edmundo Eluchans (UDI) -quien preside la comisión de Sistema político- tomó la palabra y en vez de formularle una pregunta al exmandatario, el exdiputado gremialista aprovechó de hacer un punto político y desmarcarse del Partido Republicano.

“Usted hizo un análisis donde suma la bancada republicana con las bancadas de la UDI, RN y Evópoli. Ahí yo creo, Presidente, con todo respeto, hay un error”, afirmó Eluchans.

Sus palabras apuntaron a una parte de la exposición de Lagos en que hizo mención a la hegemonía que tiene la derecha al interior del Consejo. La oposición en su conjunto controla a 33 de los 50 escaños del órgano redactor. “Sabemos que en el Consejo los representantes de la derecha no solo tienen los 3/5 necesarios para modificar el anteproyecto, sino que también tienen los 2/3 para rechazar las sugerencias de los expertos. Si quisiera, la derecha puede imponer íntegramente sus puntos de vista. La pregunta es si ésta será una Constitución aprobada por solo un sector”, reflexionó Lagos al inicio de su exposición.

A raíz de esa intervención de Lagos, el consejero UDI siguió con su discurso. “Nosotros hemos pagado un alto costo por estar aquí. Nosotros fuimos muy disminuidos en el voto ciudadano por defender este proceso. Nosotros creemos en este proceso, estamos comprometidos en este proceso y queremos que el proceso sea exitoso. En consecuencia le vuelvo a decir, con el máximo respeto, no puede sumar así. Desde luego hay una diferencia y ya que usted la mencionó, nosotros no hemos patrocinado el cambio del quórum para la reforma constitucional a 2/3, nosotros mantenemos los 3/5. En consecuencia hay diferencias”, afirmó el representante por Valparaíso.

Eluchans continuó marcando sus diferencias. Ante la preocupación del expresidente Lagos por las enmiendas republicanas, el presidente de Sistema político aclaró que el debate de las indicaciones recién está comenzando.

“En su análisis dice que ve con preocupación las enmiendas, pero las enmiendas no las hemos empezado a discutir. Yo no daría por resuelto nada. Yo quiero rescatar que hay que buscar acuerdos, ojalá podamos llegar a acuerdo y si llegamos al punto en que no hay acuerdo, hay que votar. Va a haber algunas cuestiones en las que probablemente vamos a estar de acuerdo con republicanos y otras en las que no vamos a estar de acuerdo (...) Nosotros seguimos buscando los acuerdos y queremos que este proceso sea exitoso”, cerró Eluchans.

Sus palabras causaron sorpresa en algunos sectores de la bancada UDI. Al almuerzo, la bancada tenía una cita para hablar de distintos temas del Consejo y la intervención de Eluchans fue uno de los temas abordados.

El consejero explicó sus dichos ante sus pares que no pudieron estar presentes en la sesión de Sistema político. Fuentes gremialistas afirman que Eluchans no dio excusas, mantuvo sus palabras y comentó que no podían causar extrañeza ya que es un planteamiento que ha sostenido desde el inicio de su trabajo como consejero. A mediados de junio, en entrevista con La Tercera, Eluchans había dicho que “no es sano que haya un partido que tenga 22 de los 50 consejeros”.

Para algunos consejeros UDI, la señal marcada por Eluchans es la correcta. Esto, debido a que la bancada tiene interés en diferenciarse de republicanos y evitar que ambas fuerzas se mimeticen. Pese a eso, en temas cruciales para el sector, como por ejemplo la libertad de elección en salud o seguridad social, la UDI, dicen, “no se perderá” y aplicará la mayoría que se ganó como sector de derecha en las urnas.

En el mundo republicano recibieron sus palabras con cautela. Algunos las consideraron “desafortunadas”, mientras que otros las recibieron como un interés por dejar en claro que las enmiendas que fueron criticadas por Lagos son de autoría de los republicanos y no de Chile Vamos.

Primera sesión de la mesa coordinadora

Hasta la sala 3, ubicada en el tercer piso del Senado en Santiago, llegaron este jueves los delegados y representantes de cada bancada para tener la primera reunión de la mesa coordinadora del Consejo Constitucional.

Esta nueva instancia fue creada el jueves de esta semana luego de un acuerdo tomado por todos los delegados del órgano redactor. El objetivo es tener un espacio en el cual se puedan ir marcando las líneas generales de la negociación de las enmiendas, con la intención de que la propuesta de nueva Constitución pueda ser fruto de un acuerdo político amplio.

La derecha llegó con sus tres delegados -Arturo Phillips (Ind.-UDI, Pilar Cuevas (RN) y Luis Silva (republicano)- y además asistieron Carolina Navarrete (UDI), Ivonne Mangelsdorff (RN) y el jefe de asesores de los republicanos Jorge Barrera.

Por la izquierda asistieron sus tres delegados -Julio Ñanco (RD), Alejandro Köhler (Ind.-PS), María Pardo (CS)- y a ellos se sumaron los comisionados Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y el consejero comunista Fernando Viveros.

En la cita, los representantes determinaron aspectos generales de un plan de trabajo. “Vamos a trabajar sobre temas, no sobre cada una de las enmiendas. Para la próxima reunión vamos a llegar con temas marco para empezar a discutirlos. Vamos a fijar un cronograma para ir invitando a la persona que va a ir cambiando en la composición de la mesa y reafirmamos el compromiso de avanzar en esta instancia de diálogo”, explicó la consejera Navarrete. Además, se dejó claro que las comisiones seguirán funcionando “con total independencia”.

El delegado Silva, por su parte, explicó: “Hoy día salió una idea que me gustó mucho. Aquellas cosas que no están y que no están en las enmiendas de nadie, quizás en esta misma discusión emergen temas que nos interpretan a todos y por unidad de propósito podemos crear una enmienda. Hay espacio para eso y podría ser uno de los frutos de esta comisión”.