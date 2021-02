El llamado de Bellolio tras los últimos hechos de violencia en La Araucanía: “Llegó el momento de reflexionar que esto no da para más”

“Llegó el momento de reflexionar que esto no da para más”: Ese fue uno de los llamados realizados por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, en medio de la seguidilla de ataques que han afectado a la Araucanía en las últimas horas.

Ayer, el Presidente Sebastián Piñera lideró una reunión de emergencia que se extendió por cerca de una hora y media en el Palacio de La Moneda, y posteriormente anunció que “impulsará una Ley Antiterrorista más eficaz”, junto con enviar a la zona a los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Defensa, Baldo Prokurica, así como los jefes de Carabineros y de la PDI, el Comandante en Jefe del Ejército y el jefe del Estado Mayor Conjunto, para coordinar un plan de acción con las autoridades locales.

Respecto a los últimos hechos ocurridos en la zona, el ministro aseguró en Radio Universo que se trata de una “ola de ataques terroristas” que “son absolutamente distintos a algún tipo de causa y reivindicación del pueblo mapuche”.

Bellolio sostuvo que “esto no tiene ningún tipo de causa: es delincuencia y terrorismo. La manera de enfrentar esto no es solamente desde el gobierno, no solamente decir que vamos a presentar querellas (...) también llegó el momento de reflexionar que esto no da para más”.

“Que no da para más implica que tiene que haber un acuerdo nacional transversal en cómo enfrentamos esa violencia”, dijo, y agregó que este acuerdo no solo debe alcanzarse en el Congreso, sino también tiene que implicar “que no haya ninguna duda, ni ninguna ambigüedad, que ese tipo de crímenes no pueden ser tolerados en ese país”.

Durante la conversación con Radio Universo, el vocero insistió que estos hechos no tienen que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche y que los panfletos encontrados en algunos sitios donde han ocurrido ataques son “una manera de cubrirse para que algunos después les presten ropa”.

En este sentido, aseguró que estos hechos buscan “infringir ese terror en la población de que puedes ser el próximo. Eso es lo que están haciendo. ¿De parte de quién? Eso es algo que no sabemos. Pero cuando hay quienes insisten que eso lo quieren vincular a la causa mapuche, lo que están haciendo es ofender al pueblo mapuche, y nosotros no vamos a caer en eso porque esas personas más allá que si tienen a una etnia o no, lo que están haciendo es un acto terrorista”.

“Aquí hay personas que le están prestando ropa a quienes cometen violencia y los quieren dejar en la impunidad, como pasó con el proyecto de ley -que buscaba indultar a los detenidos en el contexto del estallido social- que estaba basado en falsedades, cuando decía que habían 800 personas en prisión preventiva y la Corte Suprema tuvo que salir a rectificar y salir a decir que eran 26 y que varios tenían antecedentes previos”.

“La violencia ha ido escalando y algunos sienten que están en la impunidad porque algunas voces de la política les prestan ropa y porque se hace más difícil perseguir estos delitos”, agregó

Pese a que el ministro reconoció que “yo no he visto a ninguna autoridad que salga a decir que esto está bien y eso es bueno” agregó que “el problema no es solamente el silencio, sino también es la acción concreta de condenarlo y luego de aprobar las leyes que permitan combatir de mejor forma ese crimen organizado y ese terrorismo”.

Sobre el llamado a acuerdo nacional, sostuvo que implica “que haya fuerzas políticas, autoridades que estén todas disponibles no sólo a aprobar las leyes que permitan combatir de forma más eficaz, sino también respaldar el actuar de nuestras policías, de la Fiscalía y los tribunales de justicia para perseguir este tipo de crímenes”.

El ministro también respondió a los cuestionamientos hacia la figura del delegado presidencial en la zona y a las versiones de que estaría “sobrepasado”: “Lo que nos sobrepasa en esto el nivel de violencia, es que una y otra vez ocurran este tipo de cuestiones y algunos tratan de esconderlo. De ahí el llamado del Presidente a una unidad nacional entorno a esto, porque no merece La Araucanía seguir con esta violencia”.