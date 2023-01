El llamado de Vodanovic (PS) al PPD de cara a elección de consejeros: “No busquemos aquellos aspectos que nos separan”

A esta hora, los presidentes de los partidos que conforman a los dos grandes bloques del oficialismo -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- están reunidos en la sede del Partido Socialista (PS) para definir el diseño electoral con el cual afrontarán las próximas elecciones de los consejeros que formarán parte del órgano encargado de redactar una nueva Constitución.

Sin embargo, hasta el momento el camino para encontrar puntos en común entre ambos bloques ha sido bastante ripioso y la idea de una lista única de la alianza de gobierno ha perdido fuerza con el correr de los días. Y es que, de hecho, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal ya han fijado su postura de enfrentar la elección en una lista separada a las fuerzas de Apruebo Dignidad, incluso considerando a la DC en su diseño.

Desde el Ejecutivo, en cambio, insisten en que la mejor fórmula para obtener un resultado exitoso en las próximas elecciones constituyentes es la de una lista única que abarque no solo a fuerzas del oficialismo, sino que también a aquellas de centroizquierda que no forman parte del gobierno. “Políticamente nos parece importante que haya unidad incluso con la Democracia Cristiana (DC)”, apuntó ayer en Mesa Central la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Así las cosas, en medio de la reunión de los timoneles oficialistas, Paulina Vodanovic (presidenta del PS) llamó a las distintas fuerzas -con especial énfasis al PPD- a no profundizar las diferencias entre ambos conglomerados.

“Cuando formamos parte de un gobierno -y ese es el llamado que le hago al PPD- no busquemos las diferencias, no busquemos aquellos aspectos que nos separan, sino más bien aquellos que nos unen. Como Socialismo Democrático podemos ser un aporte y conducir ciertas decisiones de una manera, si nos ponemos cada uno con proyectos identitarios no logramos construir una alianza y no logramos construir coalición”, manifestó la timonel socialista.

En la misma línea, Vodanovic llamó a desdramatizar el hecho de que, posiblemente, el oficialismo enfrente la elección con listas separadas. “Mezclar el éxito del gobierno con el tema de las listas o la lealtad que tenemos como partido con el gobierno en relación a una o dos listas no me parece adecuado, creo que son discusiones que van en carriles paralelos. No creo que la unidad del gobierno pase por una o dos listas”, reforzó la presidenta del PS.

En todo caso, los partidos tienen como plazo perentorio el 6 de febrero, pues hasta esa fecha se deben inscribir las listas que competirán por los 50 cupos que contempla el Consejo Constitucional. Se espera que el próximo 28 de enero, el PS zanje en su comité central su estrategia electoral: si van en un pacto con Apruebo Dignidad o con el Socialismo Democrático, o si bien empujan la búsqueda de una lista única de todo el oficialismo.

Por lo pronto, esta semana se vivirán días claves para el nuevo proceso constitucional. Antes del receso de febrero, los parlamentarios deberán votar este martes quiénes conformarán el Comité de Expertos, encargado de preparar el anteproyecto en el cual trabajará el Consejo Constitucional. La Cámara Baja deberá votar en una lista conjunta a los 12 expertos para conformar esa instancia y lo mismo hará el Senado, para completar así los 24 integrantes.

Además, durante esta jornada sesionará -hasta total despacho- la Comisión Bicameral, instancia compuesta por diputados y senadores encargada de redactar el reglamento que regirá para el Comité de Expertos y el Comité técnico de admisibilidad, el árbitro del proceso.