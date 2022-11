El mensaje de Boric a empresarios de la APEC: “No quiero presentarles una especie de paraíso en la tierra, porque no lo somos”

Mensajes de certidumbre y reflexiones sobre el momento económico que vive Chile y el mundo entregó hoy el Presidente Gabriel Boric a los empresarios representantes de las 21 economías que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

En un panel organizado en el marco de la CEO Summit del foro multilateral que se desarrolla en Bangkok - “Building sustainable economies, businesses and societies”-, el jefe de Estado recalcó que si bien Chile no es un “paraíso en la tierra”, es un lugar seguro para invertir, subrayando que es necesario construir confianzas entre el sector público y el privado y advirtiendo que las reformas que propone en materia tributaria y de pensiones no serán de un día para otro y requieren de acuerdos amplios.

“No quiero presentarles aquí un país perfecto, una especie de paraíso en la tierra, porque no lo somos, estamos enfrentando problemas. Tenemos inequidad social, estamos enfrentando complejidades con las consecuencias del Covid-19, también estamos en una discusión respecto de nuestro proceso constituyente, pero puedo asegurarles que uno de los principales focos de nuestro trabajo está hoy en construir confianzas. Si no somos capaces de construir confianzas entre el sector privado y el público nada va a funcionar. No solo los invito a invertir en Chile sino a que construyamos confianzas y puedan aprender de nuestra cultura”, afirmó el Mandatario.

En esa línea, el jefe de Estado aseguró que “estamos enfrentando demandas sociales que requieren una mejor distribución de los recursos. Así es que no vamos a cambiar las reglas de un día para otro, estamos hablando con el sector minero, con el objetivo de llegar a acuerdos. Como saben nuestro Congreso está dividido y si queremos viabilizar nuestras reformas tenemos que conversar con todos los sectores políticos y lograr amplios acuerdos”.

“Sé que el sector privado puede tener algunas preocupaciones con las reformas que hemos propuesto, pero quiero decir que lo peor que podemos hacer en Chile es no cambiar. Si no canalizamos cambios y no luchamos por más igualdad, ningún negocio ni empresa podrá ser posible en el largo plazo (...), el estallido social de 2019 demostró que tenemos que enfrentar esos problemas antes de que exploten”, agregó.

El jefe de Estado, además, detalló que la reforma tributaria que impulsa su gobierno “incluye beneficios tributarios”. “Les aseguro que los cambios que proponemos estamos muy conscientes de que tenemos que construirlos sobre grandes acuerdos”, recalcó, agregando que “las reformas sociales no son solo una cosa que las personas de un gobierno de izquierda quieren hacer, son necesarias”.

“Chile tiene cosas vibrantes y buenas que decir sobre nosotros: tenemos una economía estable, tenemos mucha tecnología, recursos naturales, estamos trabajando en energías renovables, pero si no estamos disponibles a construir una sociedad más equitativa nada de eso va a importar porque como aprendimos desde hace unos años; tenemos problemas sociales así que necesitamos reformas sociales. Las reformas sociales no son sólo algo que las personas de izquierda quieren hacer, son necesarias”, añadió.

En ese marco, el jefe de Estado indicó que “lo peor que puede pasar para las inversiones extranjeras es que no hagamos cambios y se mantenga el statu quo, sería lo más riesgoso”.

Por otro lado, el Mandatario abordó la situación inflacionaria que enfrenta Chile, recalcando que en los últimos meses el país ha “tenido éxito en bajar la inflación en un par de puntos. Por eso es muy importante no desviar el camino hacia el populismo. Tenemos que ser fuertes en mantener la disciplina fiscal”.

Proceso constituyente

Un tema que el Mandatario no eludió fue el rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional en Chile. En ese sentido, destacó el proceso democrático chileno y recalcó que su gobierno respeta “profundamente” la voluntad de la ciudadanía.

“Cómo saben, todo el mundo, todos nuestros países están enfrentando dificultades económicas y sociales significativas y Chile no es la excepción. En ese contexto, proteger y mejorar nuestras democracias es, en mi opinión, la clave para proveer la estabilidad que asegure el bienestar de nuestra gente. Porque democracia no es solo votar, es también envolver a la gente en las formas en que nos desarrollamos. Gobiernos de economías emergentes, como es el caso de Chile, estamos enfrentando el desafío de balancear nuestras necesidades inmediatas con una mirada de largo plazo que nos permita el desarrollo. Cómo deben saber, nosotros tuvimos un estallido social hace algunos años, en 2019, y decidimos resolver ese complejo momento con más democracia y no menos. Cómo sabrán también los chilenos rechazaron el borrador propuesto para una nueva Constitución y estamos discutiendo de nuevo cómo hacerlo. Pero nosotros respetamos totalmente la voluntad de nuestra gente”, afirmó.

“Ahora estamos tomando esto enfocándonos en las necesidades inmediatas de las personas, que son seguridad económica y social con reformas importantes como pensiones y al sistema de impuestos”, agregó.