“El país está peor”: el crítico balance de la UDI a los 100 días de gobierno de Gabriel Boric

Un crítico balance de los primeros 100 días de gobierno del Presidente, Gabriel Boric, hizo la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

A juicio del gremialismo, desde el 11 de marzo pasado cuando el frenteamplista asumió el poder a la fecha el país ha empeorado su situación.

Entre los puntos más cuestionados por la UDI están la gestión de la actual administración en materia de seguridad, La Araucanía y Macrozona Sur, además de la pandemia.

El presidente de la tienda, senador Javier Macaya cuestionó al Ejecutivo por los variados cambios de opinión que ha tenido en estos poco más de tres meses. “(El gobierno) tuvo que cambiar de opinión muchas veces, se han consignado en estos días los cambios de opiniones que se tuvo por parte del gobierno en los temas de lo retiros, del Estado de Excepción de La Araucanía, que fue otro de los temas que el gobierno dijo que no iba a persistir y que tuvo que cambiar de opinión”, indicó.

“El tema más importante para los chilenos es la inseguridad de ser víctima de algún delito, los hechos de violencia que ocurren en la Macrozona Sur son graves, y lamentablemente el gobierno no ha tenido la capacidad de tomar medidas concretas para ir en contra de la delincuencia”, agregó el timonel de la UDI.

El senador sostuvo, además, que “tenemos hoy una situación en donde la violencia, la inseguridad y la falta de actuar con firmeza y determinación por parte del gobierno lo están pagando caro muchos chilenos”.

En tanto, la vicepresidenta del partido, Isabel Plá, sostuvo que “uno se hace siempre una pregunta cuando ya ha transcurrido un tiempo de mandato, los primeros tres meses: si el país está mejor o está peor que el 10 de marzo recién pasado, y yo creo que el país, al menos en los temas más relevantes para los chilenos, está peor”.

“Hay más inseguridad. La gente siente que el gobierno no ha ejercido todas las facultades que le otorga el Estado de Derecho para darle protección a la inmensa mayoría de los chilenos. El país está peor en materia de gestión de pandemia. La vacunación para el Covid está en su nivel más bajo y están aumentando los contagios. El país está peor en materia económica, y el gobierno no ha sido efectivo para enfrentar la inflación y el alza de precios. Y tampoco ha sido efectivo para darle certezas a las inversiones”, aseguró la exministra del gobierno de Sebastián Piñera.

Y cerró reforzando que “creemos y creo que muchos chilenos, incluso muchos votantes del Presidente Boric, creen que el país está peor”.

Acusación constitucional contra ministra Siches

Macaya abordó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, presentada por el Partido Republicano. Según el líbelo acusatorio, la secretaria de Estado “infringió la Constitución y las leyes y dejó éstas sin ejecución”.

Con todo, el presidente de la UDI sostuvo que “no estamos en la lógica de desajustar o atacar al gobierno para que no pueda realizar su tarea. Muy por el contrario, nos interesa complementar su tarea”. Mientras que no quiso opinar en concreto sobre el líbelo presentado argumentando que podría quedar inhabilitado por ser senador.

Además, aseguró que no se sancionará a los diputados que decidan apoyar el líbelo contra la jefa de gabinete. “Los diputados de la UDI tienen libertad de acción generalmente. Y tendrán que ponderar los antecedentes de esta materia y obviamente revisar el contenido de aquello”.

La respuesta del timonel UDI se da en medio de los diálogos que ha tenido la alcaldesa de Providencia y militante UDI, Evelyn Matthei con algunos parlamentarios del sector. Por ejemplo, a primera hora del jueves pasado se reunió con los diputados de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán y Miguel Becker, ambos de La Araucanía. Si bien compartió el diagnóstico de la descontrolada violencia en la zona, les manifestó que el libelo contra Siches es era “una insensatez”.

“El país está tan mal, que no es momento para ideologías de izquierda ni de derecha, sino para llegar a acuerdos que nos permitan salir adelante”, les dijo la alcaldesa. Mismo mensaje envió a algunos diputados gremialistas.

El 9 de junio pasado la encuesta CEP dio cuenta que la jefa comunal es la figura política mejor evaluada por la ciudadanía, superando a figuras del gobierno como Mario Marcel, Camila Vallejo y al mismo Presidente, Gabriel Boric.

Interpelación a la ministra de Medioambiente por Ventanas: “Podría ser una opción evaluar la fiscalización”

El timonel de la UDI fue consultado por el cierre de la fundición Ventanas de la empresa estatal Codelco, en especifico, de una posible interpelación a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Al respecto, Macaya no descartó esta opción: “Tenemos un anuncio que se ha hecho recién la semana pasada respecto a Ventanas, nos parece que podría ser una opción también evaluar esta opción de fiscalización”.

Así también enfatizó en que esta interpelación sería “separada de la lógica de no diálogo que se da muchas veces en otras opciones de fiscalización, por ejemplo, como puede ser la acusación constitucional”.

“Creemos que esa es una gran diferencia entre ambas opciones y permite además que la ciudadanía pueda escuchar propuestas y escuchar más que símbolos”, subrayó.

Por último, agregó que existe la opción de “proyectos de resolución que se pueden aprobar con posterioridades a esas acciones, así que me parece que es algo un poquito más constructivo”.

El cierre de la fundición se dio en medio de una compleja situación socioambiental del polo industrial de Puchuncaví-Quintero, debido a que en las últimas semanas se dieran distintos episodios de intoxicaciones en la zona, incluyendo a miembros de comunidades escolares.