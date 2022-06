Evelyn Matthei en la pole position: la revancha de la alcaldesa

En el equipo de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), bromeaban esta mañana con el resultado de la encuesta CEP de hoy. Se decía que en momentos en que se revelaba el sondeo que la posicionó como el personaje político mejor evaluado (37%), con un alza de 14 puntos porcentuales, la jefa comunal estaba entrando a una reunión con su gente para conversar medidas para mejorar las veredas en los barrios.

El sondeo dejó a la exministra como la solitaria figura de la oposición en el top 5 de los mejor evaluados. A ella le sigue el ministro de Hacienda, Mario Marcel (34%) y el Presidente Gabriel Boric (32%), y los tres son los únicos que obtienen más de un 30% de evaluación positiva. Más abajo, con un 25%, se encuentran los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Camila Vallejo (vocería). Solo José Antonio Kast se le acerca a Matthei, aunque ocupando el sexto lugar del ranking, con un 23% de aprobación.

La alcaldesa es uno de los rostros que más se ha dejado querer en el último tiempo. En su partido y en otros sectores de Chile Vamos ya la ven con un renovado aire presidencial -después de dos intentos fallidos en 2013 y 2021-, pero la estrategia de ella y sus cercanos es justamente la contraria: seguir ligada a los temas municipales y sociales y no participar de la política dura. Menos como una eventual candidata.

Es en esa línea que quienes han conversado con la alcaldesa sobre el tema presidencial dicen que la estrategia será transmitir eso a su sector: que no es candidata a nada y que seguirá siendo alcaldesa hasta que se termine su periodo. De ahí que continuará enfocándose en los temas que le han generado réditos positivos en su gestión, las causas de género, medioambiente y urgencias sociales de la sociedad. Otros de su entorno recalcan, no obstante, que es verdad que no está pensando en candidatearse.

Quienes la rodean analizan que a tres meses de iniciado el gobierno de Gabriel Boric, se han cometido muchos errores por parte de La Moneda, que transmiten una sensación de poca gobernabilidad de parte de la coalición del Ejecutivo. De ahí que con el pasar de los años, plantean estas mismas fuentes, la ciudadanía mostrará rechazo por liderazgos jóvenes, como el de Boric, y clamará por figuras con mayor experiencia y tonelaje político, como lo es Matthei.





























La alcaldesa podría aprovechar este escenario para una eventual nueva candidatura, luego de haber perdido frente a Michelle Bachelet el 2013, y bajar su opción el año pasado luego de que el consejo general de la UDI proclamara a Joaquín Lavín como su abanderado.

En Chile Vamos varios la ven como buena opción. No solo la directiva liderada por el senador Javier Macaya y la secretaria general, María José Hoffmann, sino que también en un grupo transversal de diputados. De hecho, algunos de ellos -como Camila Flores (RN) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI)- le han planteado directamente asumir un rol, incluso presidencial. Con ellos se ha reunido en las dependencias de la municipalidad y se espera que hayan más encuentros de este tipo.

“Yo la comparo con la Margaret Thatcher chilena y que si el día de mañana llega a ser Presidenta, va a haber mucho más orden del que hay ahora. Nosotros contentos porque sea uno de los líderes del partido que sea considerado. En la UDI tenemos buenas cartas para el futuro político del país. Puede ser una gran alternativa”, dice el diputado Christian Moreira (UDI).

Mientras que Flores recalca: “Es un liderazgo positivo para nuestro sector, con temas que tradicionalmente la derecha no aborda o no ha abordado. Temas relativos a la mujer, al medio ambiente”.

En el análisis interno que se hace en su entorno, se piensa que probablemente los partidos se irán acercando a ella a medida que le vaya bien y que puede que se le pida que asuma un rol en el plebiscito de salida. En esa línea, es que se piensa que sería un error que ella asuma alguna postura por el Rechazo. “Los rostros del Rechazo no pueden estar representados por los políticos. Hay que buscar otro rostro”, dice Fuenzalida.

Una historia de alzas y bajas

El éxito de Matthei se da también en un contexto político en que los alcaldes son los liderazgos mejor evaluados por la ciudadanía. Según las últimas encuestas Cadem, Matthei ha sido de las mejores figuras evaluadas, junto a otros alcaldes como Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Rodolfo Carter (La Florida) y Tomás Vodanovic (Maipú). En el sondeo del 22 de mayo fue la figura política mejor evaluada (61%) y en la versión del 18 de abril también se mantuvo en primer lugar (58%).

Pero no siempre ha sido amiga de los rankings. Al menos entre 2013 y 2019, la ahora alcaldesa se mantuvo en el centro de la lista de la CEP, tirada para abajo, siempre con una evaluación positiva que rondaba el 20% y una desaprobación que superaba el 50%. Incluso estuvo varias veces en la pole position, pero de los personajes peor evaluados.

Así al menos se vio en la encuesta CEP de septiembre-octubre de 2013, noviembre de 2014 y los sondeos de 2015 y 2016.

Tras un 2018 sin sondeos, en mayo de 2019, ya como alcaldesa, reapareció en la serie, pero con una mejor evaluación: 35% de aprobación y 36% de rechazo. Y en el top 10 de personajes mejor calificados. Sin embargo el veranito fue corto: en diciembre 2019, post estallido, su evaluación bajó mucho, al igual que una lista larga de figuras políticas. Eso sí, ella fue la tercera que más bajó (después de Marcela Cubillos y Sebastián Piñera).

La última CEP antes de la de esta semana, de agosto 2021, dejó a Matthei en los mismos niveles de aprobación que antes: alrededor de 20% de evaluación positiva y 50% de rechazo. Pero como en política nada es muy predecible, hoy reina en los top ten.