El primer impasse entre los ministros Pérez y Bellolio

Soy amigo de Pablo Longueira, lo conozco hace más de 30 años. Estoy seguro de que Pablo Longueira es absolutamente inocente, va a probar su inocencia. Por lo tanto, no tiene ningún obstáculo para desarrollar la vida que quiera llevar adelante, ya sea política o no.

Con estas palabras, el ministro Víctor Pérez respondió este martes a la consulta sobre qué pensaba de los dichos de la alcaldesa Evelyn Matthei, quien sostuvo que Longueira “no puede presidir la UDI” mientras no se resuelva su situación judicial en el caso SQM.

Así, junto con defender la inocencia de Longueira, el titular del Interior agregó -en relación a los dichos de Matthei- que “hay que tener siempre un especial cuidado con las palabras y conceptos cuando uno se dirige a las personas”.

Las declaraciones del jefe de gabinete fueron inmediatamente consideradas como un error en La Moneda, debido a que siempre, dicen en Palacio, la línea del gobierno es no pronunciarse sobre casos judiciales y mantenerse neutro.

En ese sentido, varios lamentaban en privado sus dichos e, incluso, recordaban que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, también militante UDI, cometió un traspié similar cuando defendió al exsenador Jaime Orpis en el marco de la investigación del caso Corpesca. En todo caso, en el Ejecutivo dicen que esa situación fue “más compleja”, ya que Larraín es el titular de Justicia.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Cerca de media hora después, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue consultado por las palabras de Pérez en un punto de prensa que realizó en La Moneda. El secretario de Estado -también militante UDI- se desmarcó de las declaraciones del jefe de Interior, marcando el primer cruce entre ambos desde que arribaron al gabinete, hace poco más de un mes.

“Al gobierno no le corresponde decir si una persona es inocente o no. Eso les corresponde a los tribunales de justicia. Ahí hay una investigación que está en curso y, por tanto, no nos corresponde entrometernos en aquello”, manifestó Bellolio. Y agregó: “Sobre la posible candidatura o no de él en la interna del partido, tiene que ver también con la interna del partido”.

En La Moneda afirman que la postura fijada por Bellolio es la correcta y que Pérez habló más como “parlamentario”, no como jefe de gabinete. En ese sentido, las mismas fuentes sostienen que el ministro del Interior estaba consciente de que se equivocó.

Más temprano, el propio Longueira, en entrevista con radio Cooperativa, se había referido a los dichos de Matthei. “Me duelen (las declaraciones), porque las esperaba de otras personas (…). Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Yo lo soy”, afirmó.

Luego, la entrevista se tensionó ante las consultas respecto de su situación judicial. Y Longueira, con tono molesto, continuó. “No tengo mochilas, porque no tengo tejado de vidrio. Métetelo en la cabeza (...). ¿Saben quién es la Horvitz? Conoces perfectamente quién es. La comunista, penalista, que me está persiguiendo en el Consejo de Defensa del Estado”, dijo, refiriéndose a la abogada María Inés Horvitz.