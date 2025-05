El quiebre entre Alberto Undurraga y Alejandra Krauss que mantiene a la candidatura DC en el limbo

Al interior de la Democracia Cristiana (DC) reconocen que, desde el plebiscito de 2022, el del "Apruebo" y el “Rechazo”, que no estaban tan divididos como ahora.

La colectividad se alista para la sesión de su junta nacional agendada para mañana y que tiene como objetivo resolver si la DC presentará o no una candidatura presidencial. Esto luego de que el tribunal supremo de la colectividad decidiera bajar la postulación de Alberto Undurraga al no haberse inscrito en las primarias del oficialismo.

En la junta, que es la máxima instancia de decisión partidaria de la DC, los militantes del partido tendrán que medir fuerzas entre quienes están por seguir adelante con la candidatura de Undurraga y aquellos que creen que se trata de una postulación sin futuro y que es tiempo de sumarse al comando de Carolina Tohá, la abanderada del Socialismo Democrático, para privilegiar la parlamentaria.

Dentro de este último grupo ha tenido un rol central de coordinación Alejandra Krauss, secretaria nacional de la DC. Ella, según reconocen en la colectividad, se ha posicionado como la más fuerte resistencia a que Undurraga llegue a la papeleta de la primera vuelta. Ella era una de las convencidas de que la candidatura del timonel llegaba hasta el 30 de abril, fecha en que se inscribió la primaria oficialista. Y, finalmente, esa fue la postura que adoptó el tribunal supremo, que el 3 de mayo resolvió bajar la postulación.

En ese contexto, la esperanza de Undurraga es que una nueva junta nacional vuelva a validar su candidatura. Sin embargo, la presión para que eso no prospere se mantiene activa.

El frente feminista de la DC emitió un voto político en que se propone explícitamente “respaldar con entusiasmo la candidatura de Carolina Tohá”. E hizo un llamado a sumarse desde ya a su campaña para la primaria. En tanto, el consejero nacional Alex Avsolomovich compartió una propuesta para declarar el apoyo a la exministra ahora mismo.

Además, según sinceran en la DC, la reunión que ayer tuvo Tohá con tres exmilitantes de la DC –Ignacio Walker, Jorge Correa Sutil y Genaro Arriagada– fue algo que logró agitar las aguas, incluso entre quienes en su momento respaldaron la candidatura de Undurraga. Y es que, pese a que todos ellos abandonaron la colectividad, aún son influyentes en la interna del partido.

En la vereda contraria, ayer el timonel de la DC se reunió con 22 consejeros nacionales. Dentro de ellos, varios presidentes regionales. El grupo contó los votos que tienen y, según sinceran, respiran tranquilos, pues contarían con el respaldo suficiente como para que la candidatura se mantenga en pie tras la nueva junta nacional.

Sin embargo, la realización de la junta nacional no está garantizada. Ayer, el tribunal supremo de la colectividad notificó a Krauss que, hasta la fecha, no se había informado a la instancia qué es lo que se votaría este sábado. Y fijaron como ultimátum hoy a las 14.00 horas para enviar esa información. De no ser así, la instancia no sesionaría.

De todas formas, esta tarde sesionará el consejo nacional de la DC. De ahí, esperan sus integrantes, podría salir algún tipo de consenso para evitar quebrar al partido.

Un elemento que complica aún más las cosas es la renuncia de Gianni Rivera a la mesa del partido. Ayer el dirigente envió una carta a la directiva en que presentó su renuncia “irrevocable” al cargo de vicepresidente. Junto con eso, informó que pretende que su militancia se suspenda. Esto en la antesala de su formalización.

Rivera es un reconocido aliado de Undurraga. Por lo mismo, su ausencia en la mesa inquieta a quienes esperan que la candidatura se mantenga, pues podría inclinar la balanza en favor de la postura de Krauss.