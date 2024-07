Elección en dos días: senador Ossandón cuestiona eliminación de multa por no sufragar y advierte que puede ser “un desastre”

El senador Manuel José Ossandón (RN) será el encargado de presidir la comisión mixta, compuesta por miembros de ambas ramas del Congreso, que debe destrabar la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones municipales y regionales.

Y es que en la votación de ayer martes, la Cámara de Diputados mantuvo el voto obligatorio, pero eliminó la multa por no sufragar, acuerdo que generó discrepancias en el Senado. Por ello, decidió extender su tramitación a comisión mixta.

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, Ossandón advirtió que “si no hay multa, no hay voto obligatorio”.

“Este proyecto no tiene ningún sentido. Es más, quedaría en el peor de los mundos, porque quedaría en una votación de dos días, que ya está aprobado los dos días, pero con voto voluntario. O sea, sería mucho más caro y sería un desastre”, aseguró.

04/11/2021 FOTOGRAFIAS AL SENADOR, MANUEL JOSE OSSANDON Mario Tellez / La Tercera MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL - CANDIDATO - REELECCION - RENOVACION NACIONAL - RETRATOS - ENTREVISTA - PARLAMENTARIAS 2021

El parlamentario de RN acusó que la modificación de la Cámara Baja es -a su juicio- “un tema electoral”, algo que explicó: “O sea, personas de centroizquierda y de izquierda, de izquierda dura, se dieron cuenta, o porque ellos creen, que el voto obligatorio los perjudica. Y pararon todo. Ni siquiera el gobierno sabía. O sea, el gobierno se pegó una tremenda sorpresa y estaban desesperados, porque saben que aquí se cae todo”.

“No salgan ahora con una excusa como esta”

Consultado por declaraciones del diputado Tomás de Rementería (PS), quien explicó que desde su bancada rechazaron la multa para bajar el monto y no para eliminarla, el senador dijo que “eso nunca se dijo” y que un eventual voto voluntario “no tiene ningún sentido los dos días”.

“Que se discuta o no, el valor de la multa no es tan grave, digamos. Pero tiene que ser una multa que realmente incentive, que todos tengamos que cumplir con nuestro deber, porque es un deber muy importante. Y esto afianza a la democracia. Y claro, al contrario de lo que han dicho algunas personas de izquierda, (Gonzalo) Winter dijo que esto sería obligar a la gente. Mira, si a ti también te obligan para una luz roja, pues estás obligado a parar la luz roja, porque eso dice la ley”, planteó.

Luego agregó: “Eso es nuestro deber y nosotros estamos obligados moralmente a ir a votar. Entre más gente vote, más consolidada está la democracia, pero no salgan ahora con una excusa como esta”.

Respecto a la posibilidad de bajar el monto en la comisión mixta, Ossandón dijo que “no hay ningún problema, todo se puede discutir”.

“Lo que no se puede discutir es que no exista multa, porque sino por lo menos nosotros no vamos a sacar ningún informe, y la cosa es que no haya ley. Imagínate que tengamos a más votación en dos días para votos voluntarios. Sería una locura. Pero esto, para que la gente sepa, este es un tema de un cálculo electoral, nada más”, sostuvo.