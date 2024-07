La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC) abordó este domingo la postura del gobierno respecto de las elecciones presidenciales de Venezuela.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, la ministra se refirió en primer lugar a lo sucedido con los senadores Rojo Edwards (exrepublicano) y Felipe Kast (Evopoli), quienes no pudieron ingresar al país como observadores electorales tras ser invitados por el candidato presidencial del bloque opositor, Edmundo González.

El episodio motivó que la cancillería chilena hiciese saber su molestia por lo ocurrido a través de una nota de protesta entregada a la embajada de Venezuela en Chile. La misión diplomática aludida, a su vez, se excusó diciendo que los parlamentarios no cumplían con los requisitos para ingresar al país como observadores y que ello fue comunicado a las autoridades chilenas.

Elecciones en Venezuela: Vallejo espera que “sea un proceso electoral limpio” y que “se desarrolle de buena manera por el bien del propio país”. En la imagen, los senadores Rojo Edwards y Felipe Kast.

“Para nosotros no es razonable ninguna explicación que haga valer el hecho de no permitir ingresar a dos representantes o otros personeros para poder acompañar este proceso, entendiendo que hay muchas obviamente instituciones que en estos momentos están, pero de todas maneras, a lo que respecta a los representantes chilenos, no nos parece que se haya impedido su ingreso”, expresó Vallejo al respecto.

Sobre el proceso electoral y la postura de Chile en ello, la vocera indicó: “Como país, lo que nos preocupa y nos está ocupando hoy día, es que el proceso sea de manera tranquila, sea de manera regular, que todos los venezolanos que tienen el derecho a poder votar puedan hacerlo, que para eso estén las mesas abiertas, es decir, que sea un proceso electoral limpio para justamente garantizarle a todos la debida participación. Entonces, este caso a nosotros nos preocupó y por eso obviamente la nota protesta, pero esperamos que esto termine desarrollándose de buena manera por el bien, obviamente, del propio país”.

Al ser consultada sobre el escenario hipotético de que el presidente Nicolás Maduro no reconociera una eventual victoria de la oposición al término de las elecciones, Vallejo hizo saber su intención de “no hacer política ficción”.

“Insisto, lo que espera el gobierno chileno, y lo ha expresado muy claramente el propio canciller, es que el proceso se dé de manera tranquila y que se dé de manera regular para garantizarle a todos el derecho que tienen como ciudadanos de poder sufragar en un momento que es clave para el país. Todos lo sabemos, Venezuela ha tenido una crisis importante, eso ha generado un proceso migratorio muy masivo y por lo tanto esto puede ser una oportunidad también para poder ir resolviendo esas dificultades que tienen, independientemente de quién sea el ganador, pero que se dé de manera tranquila y yo no me adelantaría a suponer reacciones”, aclaró.

Consultada por la postura del gobierno en caso de que se detecte un fraude en las elecciones venezolanas, Vallejo insistió en que “nosotros no vamos a hacer política ficción de eso, vamos a esperar los resultados, evidentemente van a haber pronunciamientos con posterioridad (...) vamos a poder referirnos de hecho sí o sí, porque tenemos vocería todos los lunes para reafirmar distintos temas, pero no queremos marcar escenarios hipotéticos a priori, por respeto también al propio proceso que tiene el país vecino”.

Elecciones en Venezuela: Vallejo espera que “sea un proceso electoral limpio” y que “se desarrolle de buena manera por el bien del propio país”. A la izquierda de la imagen, el presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro y el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González.

Asimismo, la portavoz del gobierno ahondó en que “independientemente de las aproximaciones, apreciaciones, opiniones políticas que hay de distintos procesos en países vecinos, una de las cosas que nunca se puede relativizar es frente a Venezuela o frente a otro proceso, gobierno del mundo, es que los derechos humanos hay que respetarlos siempre y que siempre tenemos que abogar porque las democracias se vayan fortaleciendo y no debilitando y no retrocediendo”.

En cuanto a las diferencias entre el pensamiento de su partido -que ha negado que en Venezuela exista una dictadura- y la perspectiva del gobierno -que ha reconocido “debilidades institucionales” en el país vecino y lo ha catalogado como “régimen”-, Vallejo aseveró: “Yo no estoy hablando en nombre del Partido Comunista. Soy vocera de gobierno y ese es mi rol y mi trabajo en este momento. Y reafirmo lo que ha dicho el Presidente de la República en ese sentido”.

“Es un hecho de que hay una preocupación que está en Chile y que está en otros países vecinos sobre el devenir de Venezuela y esperamos que sea lo mejor para su pueblo la decisión que vayan a tomar”, afirmó.

Caso Ronald Ojeda y cooperación con Venezuela

La secretaria de Estado también tuvo palabras para el actuar de Venezuela en el caso del secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, que tenía calidad de refugiado político en Chile.

“(Venezuela) no ha negado colaboración, pero no hemos tenido los resultados todavía esperados. Hemos avanzado, efectivamente se ha logrado detener a la persona involucrada”, dijo.

“No quisiera catalogar la intencionalidad que está detrás del resultado que no ha sido el más positivo. Porque ya sería demasiado pretencioso definir el ánimo que está detrás de eso, o si tiene que ver con algún impedimento. Pero efectivamente sí, y tratamos de no polemizar más con el fiscal (Tarek William Saab) tampoco”, añadió.

En ese sentido, enfatizó en que “ha sido de gran utilidad en general la colaboración internacional y esperaríamos mayor colaboración desde Venezuela en estos temas. Porque no podemos sino avanzar en toda la tarea que tenemos de expulsiones, que ya este año, lo dijo la Ministra del Interior, tener las cifras más altas de los últimos dos gobiernos en materia de expulsión”.

“Cuando llegamos habían 28.000 decretos de expulsión que no se habían ejecutado, pendientes, y por lo tanto hemos tenido que poner mucho pie en el acelerador y en esa tarea hemos avanzado. El año pasado tuvimos más de 900 expulsiones, en lo que va del año vamos a más de 400, pero frente a 28.000 con las cuales nos pillamos (...) Pero Venezuela también es un país clave para poder seguir materializando las expulsiones tanto administrativas como judiciales. Las hemos hecho en todo caso, no es que no hayamos tenido.Eso es súper importante aclararlo. Pero necesitamos aún más esfuerzo en esa dirección”, advirtió.