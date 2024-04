Disputa municipal en Santiago: Carmona dice que “si una persona lo ha hecho bien, tiene ventaja por sobre un nombre desconocido”

Quedan menos de dos semanas para las inscripciones de candidaturas a las primarias de las elecciones municipales de octubre próximo, y desde el oficialismo -y la DC- aún no definen a su representante en una de las comunas más cotizadas: Santiago.

Dentro del oficialismo ha habido tensiones por la definición de quién será el candidato por Santiago en presentación del pacto. Esto porque desde el PC defienden la reelección de la actual alcaldesa de esa comuna, Irací Hassler (PC), mientras que en sectores del PS respaldan a Ismael Calderón, el precandidato de esa tienda.

Bajo ese escenario y en conversación con Radio Duna, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló: “Yo tengo una sana expectativa de que vamos a ser capaces previo al 10 (de abril) de resolver un acuerdo en las 345 comunas. Seguramente varias de ellas, vamos a tener que resolverlas por vía de una elección primaria”.

En ese sentido, sobre la disputa que hay por Santiago, Carmona señaló que “no soy partidario del que tiene mantiene, soy partidario de que vayan a reelección (...) Si una persona lo ha hecho bien, tiene una ventaja por sobre un nombre desconocido y respeto esa cualidad que se pueda demostrar”.

En esa línea, consultado por si cree que Hassler debe pasar por primarias o si será ella finalmente la representante del oficialismo, Carmona respondió: “Mi convicción es que la candidatura en Santiago va a ser con o sin primarias de Irací por sus capacidades demostradas y porque aparece como la mejor lideresa para dar todo el ancho”.

Eso sí, el timonel oficialista aclaró que se trata de su “opción” y no de una “imposición”, ya que “si es que alguien imagina que eso se resuelve con primarias y nosotros compartimos eso va a ir, porque no estamos disponibles para una cosa que no tenga seriedad”.