Elisa Loncon: “Si ven la Convención desde la tradición de los partidos políticos, claro que no vamos a encontrar lógica. Nosotros tenemos que instalar la voz de todos los sectores”

Este martes la Convención Constitucional deliberará en torno a la ampliación de la Mesa Directiva, la que se ampliará a siete personas. Una definición que será determinada por votación papal o bien por medio de patrocinios.

Previo a la sesión que inició a eso de las 10 horas de la mañana, la presidenta de la Mesa Directiva, Elisa Loncon, conversó con Radio Universo en torno al trabajo de la convención que ayer comenzó su cuarta semana de trabajo.

“Estamos instalando la convención con prioridades urgentísimas, y en este momento nosotros estamos trabajando en la estructura interna y no damos abasto, somos dos personas”, dijo respecto a la necesidad de ampliar la Mesa.

“El mejor mecanismo para deliberar es el que elija el pleno (...) Nadie debe ser excluido. Cómo se concreta eso, depende de los distintos sectores al interior de la convención, pero la intención de la mesa es no excluir a nadie”, dijo tras ser consultada por la incorporación de representantes de las distintas listas.

“Hay una diversidad de posturas políticas. El esfuerzo de la Mesa es cómo incorporamos criterios apoyados por todos para poder trabajar. Nuestras propuestas giran en torno a incorporar esas voces. El pleno decide y hay temas que se deciden ahí mismo, y eso es parte de cómo se vive y cómo se instala esa pluralidad”, expresó respecto a acusaciones de convencionales como Hernán Larraín por el supuesto rechazo de propuestas por provenir de un determinado sector.

Ayer la Mesa se reunió con la Defensoría de la Niñez y con representantes de la prensa para aplicar un sistema de turnos al interior de las dependencias. A propósito de estos encuentros, Loncon fue consultada por la posibilidad de reunirse con el Presidente de la República.

“No hemos recibido ningún saludo del Presidente. No tenemos una voz de ‘nunca’. Respondemos a una calendarización y trabajamos en una convención donde hay mucho que hacer dentro de todo con prioridades”, dijo expresando que están abiertos a tal encuentro, pero que no está entre las prioridades actuales.

“Muchas instituciones nos van a ver y a saludar. Creo que corresponde eso porque somos una convención constitucional que está naciendo. Y cuando nace algo le damos los parabienes. Creo que lo más bonito ha sido recibir el apoyo de las distintas instituciones. Eso es lo que se necesita en estos momentos”, añadió.

Sobre las críticas de quienes acusan que la Convención “no ha avanzado”, Loncon fue tajante: “La Convención tiene sus prioridades y tiene su agenda y sus temas. Somos 155 convencionales que estamos instalando temas distintos a los del Parlamentos o los de los partidos políticos. Es la estructura que tenemos y a partir de ahí se hace el diseño de trabajo”, explicó.

“Si ustedes me leen desde la tradición de los partidos políticos, claro que no vamos a encontrar la lógica. Sin embargo, nosotros tenemos que instalar la voz de todos los sectores y todos los esfuerzos que se han hecho tienen que ver con la instalación de la pluridiversidad que existe, porque a partir de eso se podrá escribir la Constitución entre todos”, dijo Loncon.

“Estamos trabajando sobre las emergencias que implica instalar la Convención. Esta ya es nuestra cuarta semana, en la que ya hemos tenido avances. Y con lo que se resuelva en el pleno ya tendremos una estructura más armada. Después de eso fijaremos nuevas prioridades”, dijo ejemplificando la importancia de enfatizar la inclusión de regiones y diversidades sexuales, entre otras. “Me interesa el espacio de respeto que merecen las pluralidades”, agregó.

“Hay comentarios poco sanos en la prensa que en vez de reconocer avances quieren entorpecer el proceso con calificaciones que no son sanas en el trabajo constituyente. Ahí se nota la ausencia de colaboración del gobierno, en la materia que debería resaltar en torno a los avances de la Convención”, criticó al Ejecutivo.

“Todos los gastos son producto de la administración de la Segpres. Nosotros tuvimos el informe del subsecretario de gobierno el día 22 de julio, por primera vez. Y nosotros como Convención trabajamos para instalarla. Entonces hay que generar condiciones para realizar ese trabajo. Los más importantes y prioritarios son los gastos de traslados, comida y alojamiento de los convencionales. No tenemos espacios para almorzar, lo que refleja la falta de colaboración y la precariedad”, complementó en materia de condiciones de trabajo.

Ayer, tras la reunión de la Mesa Directiva con periodistas, camarógrafos y fotógrafos acreditados, se decidió que desde hoy la prensa acreditada a la Convención podrá registrar desde el interior del hemiciclo y en todas las salas que conformen el pleno.

“Nosotros respetamos profundamente la libertad de expresión y le hemos pedido paciencia a la prensa”, dijo Loncon sobre la insistencia -sobre todos de Vamos por Chile- de permitir el ingreso de los medios de comunicación a las dependencias. “Los mismos problemas que tienen ellos los tenemos nosotros. Ayer tuvimos una reunión donde propusimos una agenda, en la que se van a turnar para tomar registro dentro del edificio y los puntos de prensa serán afuera”.

“Como Mesa lo que estamos haciendo es resolver las demandas según corresponde, considerando precariedad de espacios y los temas de aforo. Lo importante es que la Convención tomó acuerdo con los medios, pero va ser organizado, en función de registro y los puntos de prensa no serán adentro del edificio”, concluyó al respecto.