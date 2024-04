Elizalde asegura que no ofreció a Rivas la vicepresidencia de la Cámara: “El diputado aclaró sus dichos”

La tarde de este martes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, descartó que el gobierno ofreciera al diputado Gaspar Rivas (PDG) la primera vicepresidencia de la Cámara Baja, luego que el mismo parlamentario diera a conocer esta supuesta proposición durante la mañana.

Previamente, el legislador había señalado a T13 En Vivo que “el gobierno, el oficialismo tenía ofrecida una primera vicepresidencia al PDG en el nuevo acuerdo”. Ante esta oferta, exteriorizó su disponibilidad: “Cuando se me ofreció durante el fin de semana, dije OK, estoy disponible”, aseverando que el mismo titular de la Segpres le había ofrecido la vicepresidencia de la corporación.

Ante estas declaraciones, el secretario de Estado manifestó en entrevista con 24 Horas que “tengo entendido que el propio diputado aclaró sus dichos, así que por lo tanto no creo que tenga sentido profundizar al respecto (…) Él mismo aclaró sus dichos y los precisó”.

La respuesta del ministro apunta a un video que publicó posteriormente Rivas en su cuenta de X, en el cual se desdijo de sus declaraciones.

“En ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde, ya que no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo”, señala en el registro audiovisual.

Al respecto, Elizalde remarcó que “yo no soy exegeta de ningún parlamentario, no soy su intérprete. Lo cierto es que él aclaró sus dichos y los precisó. No ha habido ningún ofrecimiento de parte del gobierno”.

Indicó además que “obviamente el oficialismo, en el marco del diálogo, había firmado un acuerdo, había propuesto que la vicepresidencia fuera ocupada por un representante del PDG. Karen Medina, que también es parte de ese partido, señaló que incluso habían evaluado el día domingo esa proposición, pero corresponde a la proposición que hacen las bancadas”.

En este contexto el ministro aclaró que el gobierno juega un rol de facilitador en el diálogo, pero enfatizó en que “son las bancadas finalmente las que toman las decisiones”.

Críticas por intervencionismo

En torno a esta situación, surgieron críticas de parlamentarios opositores, que han acusado un supuesto “intervencionismo” por parte del gobierno, e incluso han solicitado al Presidente Gabriel Boric evaluar la continuidad del referido ministro.

Ante tal escenario, Elizalde puntualizó que “no olvidemos que los mismos que hoy en día están criticando esto, hace un par de semanas señalaban que si la propuesta oficialista no era ratificada por la sala de la Cámara, tenía que producirse un cambio en el comité político. Y ahora, después del resultado, plantean lo mismo. Entonces, yo creo que finalmente son excusas que no dan cuenta del tema de fondo”.