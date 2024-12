Elizalde asegura que el gobierno estaba buscando “un reemplazante” de Manuel Monsalve antes de su renuncia

El ministro secretario general de la Presidencia Álvaro Elizalde (PS) reforzó este domingo la postura del gobierno respecto de la denuncia por difusión de imágenes privadas hacia el Presidente Gabriel Boric.

El titular de la Segpres sostuvo en una entrevista radial el viernes que la denuncia “no tiene ni pies ni cabeza, y toda persona medianamente seria, y medianamente informada lo sabe”.

Esta jornada, al ser inquirido por sus razones para desestimar la denuncia y si esto revictimizaría a la denunciante, el secretario de Estado respondió que “hay que distinguir”.

Elizalde reconoce que el gobierno estaba buscando “un reemplazante” de Manuel Monsalve antes de su renuncia El Presidente Gabriel Boric.

“La razón por la cual en su momento se planteó que hay que creerle la víctima tiene que ver con una respuesta a mi entender con una sociedad que por prejuicios o estereotipos de género muchas veces ninguneaba a quien se atrevía a denunciar. Entonces, la respuesta es decir, tomemos esta denuncia con seriedad, que se investigue como corresponde y, por tanto, finalmente que la justicia haga su trabajo. Eso no implica pasar a llevar el principio de presunción de inocencia. Son dos cosas distintas”, explicó.

En esa línea, resaltó que “se tiene que analizar caso a caso, pero, obviamente, no se puede desmerecer una denuncia y esta tiene que ser procesada adecuadamente por el sistema para efectos del total esclarecimiento de los hechos”.

“Ahora usted me dirá, ¿y por qué dice que esta otra denuncia no tiene ni pie ni cabeza? Lo que pasa es que cuando el abogado asesor de la denunciante dice lo que dijo durante toda esta semana, cuando los medios de comunicación toman conocimiento de en qué consiste la denuncia, bueno, toda persona medianamente informada y medianamente seria llega a una conclusión inevitable: Esta denuncia no va para ninguna parte”, prosiguió.

Caso Monsalve

Por otro lado, Elizalde fue consultado por la intervención de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Monsalve. En la instancia, la jefa de gabinete reconoció que la salida del entonces subsecretario del Interior -hoy en prisión preventiva tras ser acusado de violación- debería haberse concretado antes. “Habría sido mejor adelantar la decisión”, admitió.

Al respecto, el ministro aseveró que “estaba al lado de ella cuando planteó este tema. Y claro, cuando usted toma una decisión con el diario del lunes, es distinto que cuando toma la decisión con el diario del viernes. Obviamente, tiene más antecedentes. Y cuando se ha evaluado el actuar del gobierno, se hace sobre la base de antecedentes que no todos se tenían a la vista al momento de tomar ciertas decisiones”.

“Pero la ministra Tohá dijo que lo óptimo habría sido que esta decisión se tomara el día miércoles, porque esto se sabe el martes, la decisión se toma el jueves y de hecho, ya se estaba buscando un reemplazante”, reveló.

Elizalde reconoce que el gobierno estaba buscando “un reemplazante” de Manuel Monsalve antes de su renuncia El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve: Foto: Aton Chile.

Al ser inquirido por la búsqueda del sucesor de Monsalve, el titular de la Segpres sostuvo: “Lo que yo le puedo decir es que estaba convocado a una reunión, me parece que a las dos de la tarde, con el Presidente, la ministra y con el subsecretario Monsalve. Tanto es así que se informa a la comisión que estaba discutiendo el presupuesto que se iban a tener que retirar a esa hora. Y en esa reunión, finalmente, se iba a adoptar la decisión final. Pero ya el día martes, está en la declaración del Presidente, él le había manifestado al subsecretario Monsalve que era muy difícil su permanencia en el cargo”.

“Lo que puedo señalar es que se le informa a determinadas a las personas que habían tomado estas decisiones que tenían que evaluar eventualmente el reemplazante. Ahora, la decisión obviamente se tomó cuando se tomó (...) Yo me entero después sobre ese punto (la denuncia), de hecho me entero por el medio de comunicación, pero conversando con quienes participaron en estas decisiones obviamente ya se había formado una idea respecto de lo que había que hacer y por eso en la comisión se dice que el óptimo que esta decisión se tomara el miércoles”, cerró.