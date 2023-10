En vivo: Consejo decide sobre las más de 200 observaciones de la Comisión Experta a la propuesta constitucional

Este lunes, el Consejo Constitucional votará las 210 observaciones al proyecto de nueva Carta Fundamental que la Comisión Experta aprobó la semana pasada. Los consejeros tendrán tres horas de discusión -desde las 10:30 de la mañana- y, posteriormente, procederán a sufragar.

Las enmiendas se aprueban con 30 votos y se rechazan con 33. Todo lo que no obtenga esa cantidad de sufragios será derivado a una comisión mixta integrada por seis expertos y seis comisionados.

Entre las materias a visar o descartar, están algunos de los cambios que generaron controversia tras las votaciones de los expertos. Entre ellas, las normas de objeción de conciencia personal e institucional y la del fin del pago de las contribuciones a la primera vivienda. Ambas fueron suprimidas del borrador la semana pasada, pero podrían regresar al texto en caso de que así lo decidan los consejeros.

Entre el sábado y domingo, los consejeros de derecha -quienes tienen la mayoría de escaños en el órgano redactor- sostuvieron reuniones con sus respectivas bancadas (y conversaciones con el resto del sector) para ver cómo votar las observaciones de la Comisión Experta.

Las discusiones estuvieron enfocadas en evitar que muchas materias terminen pasando a la comisión mixta. En el sector transmiten que quieren evitar que sean muchas las normas que se discutan en esa instancia, argumentando que perderían tiempo de campaña y lo que necesitan es “difundir” el texto de cara al plebiscito de diciembre.

La discusión

El debate previo a la votación estuvo marcado por distintos llamados por parte de consejeros de derecha a rechazar algunas observaciones de los expertos, además de muestras de preocupación de la izquierda por los nudos que no alcanzaron mayores acuerdos.

En ese sentido, el comisionado Domingo Lovera (RD) señaló que “si uno mira las regulaciones que acompañan los grandes titulares que las derechas se han encargado de diseminar, podrá advertir que se trata de anuncios huecos y, en el peor de los casos, tramposos”. Ejemplificó con las normas que establecen que Chile es un Estado social y democrático de derecho, la protección a la vida “de quien está por nacer” y que toda persona menor de 18 años es “niño”.

“El artículo primero, con una redacción que avergonzaría incluso al más descuidado, declara que Chile es un Estado social. Pero luego, cuando se miran los derechos a la seguridad social y a la salud, se advierte que las cosas se dejan tal y como están hoy, o se radicalizan en el caso del modelo subsidiario de pensiones y seguridad social. Ni la Constitución de 1980 se atrevió a tanto”, aseveró.

Y agregó que “quienes han insistido en que nada cambiará para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres guardan silencio, en cambio, sobre la norma en materia de infancia. Ya llamarla ‘materia de infancia’ es un piropo, porque en verdad se trata sobre una norma de los derechos de padres respecto de sus hijos. ¿La trampa? El no querer reconocer expresamente, lo hacen solo veladamente (…), que desean mezclar la discusión moral, respecto a desde cuándo hay vida, con la jurídica, cuando hay una persona titular de derechos fundamentales”.

Por su parte, el consejero Ricardo Ortega (Partido Republicano), dijo que -ya en la última etapa del proceso- “no voy a convencer a la bancada frente de nosotros (oficialismo) a que vayan con nuestras ideas, sino que simplemente a aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, y nosotros vamos a ceder todo lo posible, así es por ejemplo en el tema de la justicia militar”.

“Yo quería, en lo personal, que cuando hubiese estado de excepción se protegiese a los militares bajo un esquema de justicia militar, pero como esto se transformó en un problema entre la justicia ordinaria y la justicia civil, hemos decidido no seguir con el tema (...). Así que nos tendremos que comer el sapo por el bien de Chile. (...) Yo los llamo a no hacer este tema un tema ideológico , a mantener posiciones, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Espero que tengamos un feliz retorno a casa y que ojalá Chile vote para terminar con el tema constitucional, para tener un progreso y una supervivencia de la nación”, aseguró.

Incluso, durante sus intervenciones algunos ya adelantaron su postura en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. El único consejero electo de los pueblos originarios en el órgano, Alihuén Antileo, se mostró decepcionado por no haber llegado “a los acuerdo que pensábamos que íbamos a llegar”. En particular, por la no realización de una consulta indígena en el proceso, no ostentar más escaños y no haber tenido representación en la Comisión Experta.

En ese sentido, Antileo llamó a los pueblos originarios a votar ‘En Contra’. “Básicamente el principal objetivo era ampliar los derechos de los pueblos indígenas y establecer o avanzar en un Estado social y democrático de derecho. Creo que los hechos demuestran que no se avanzó en ese ámbito y, por lo tanto, no puedo sino recomendar a los pueblos indígenas de Arica a Punta Arenas, a los 11 pueblos reconocidos por ley, de que esta propuesta constitucional que va a emanar en la próximas semanas no debe ser aprobada. Recomiendo que esta propuesta sea rechazada por los indígenas de Chile, ya que no nos incluye”, subrayó.