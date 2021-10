Enríquez-Ominami tilda de “truco de vieja política” el retraso en la presentación de programa de Boric

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

Marco Enríquez-Ominami, candidato del PRO, en Puerto Montt.

"No me gustó lo que hizo el PC y tampoco el diputado Boric excluyendo a los demás, pensando en que entre ellos dos, podían resolver y salvar al país. Boric y Jadue no van a salvar a Chile”, afirmó esta mañana el candidato del PRO desde Puerto Montt.